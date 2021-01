Video näyttää, miten koronamutaatio valtasi Britannian

Britannian julkisen terveydenhoito PHE:n datan perusteella laadittu alla näkyvä video näyttää, miten nopeasti koronaviruksen ”brittivarianttina” tunnettu B.1.1.7-muunnos levisi ympäri Englantia marras-joulukuussa.

Francis Crick Instituten tutkijatohtori, geneetikko Theo Sandersonin laatimilla videoilla on mallinnettu myös Lontoon leviämistilanne alueittain (toinen alla).

Sanderson selvittää Twitterissä, että videoilla näytetään variantin aiheuttamien tartuntojen prosentuaalinen osuus kaikista todetuista koronatartunnoista kullakin alueella. Videot osoittavat selkeästi, kuinka Kaakkois-Englannissa ja Luoteis-Englannissa liikkeelle lähtenyt muunnos alkoi vallata nopeasti alaa. Pahimmilla alueilla se nousi pikaisesti hallitsevaksi koronavirusvariantiksi.

Britannian hallituksen julkaisemat tiedot virusmuunnoksesta ja raportit, joihin videot perustuvat löytyvät tämän linkin takaa.

Huoli virusmuunnoksesta on otettu vakavasti monissa maissa. Esimerkiksi Tanskassa on ryhdytty ennakoivasti koviin rajoitustoimiin muunnoksen uhan vuoksi. Variantin on varoitettu leviävän väestötasolla jo Suomessakin.

Brittivariantti on arvioitu noin 40-80% herkemmin tarttuvaksi kuin aiemmat koronamuunnokset.

PHE has released the underlying data behind the B.1.1.7 technical report, allowing us to see the spread of the new variant in more detail pic.twitter.com/eSBQzuaIpi

— Theo Sanderson (@theosanderson) January 8, 2021