Video näyttää Manhattanin helikopteriturman viimeiset hetket

Helikopteri syöksyy videolla alas rakennusten taakse.

Manhattanilla pilvenpiirtäjään törmänneen helikopterin viimeiset hetket on onnistuttu tallentamaan videolle.

Maanantai-iltapäivällä pilvenpiirtäjän katolle hätälaskua yrittänyt helikopteri törmäsi 54-kerroksisen rakennuksen kattorakenteisiin, kun hätälasku epäonnistui. Vain hetkeä ennen törmäystä kuvatussa videossa helikopteri syöksyy uhkaavasti alas ja katoaa pian matalalle rakennusten taakse.

Helikopterin lentäjän kerrotaan kuolleen törmäyksessä. New York Timesin haastattelema kuvernööri Andrew Cuomo on myöntänyt onnettomuuden tuoneen mieleen syyskuun 11. päivän terrori-iskut New Yorkissa vuonna 2001, vaikka tapauksen ei ole todettu viitanneen terrorismiin.

Katso video helikopterin syöksylaskusta alta:

Moment Before Helicopter crashes into Manhattan skyscraper – See Details: https://t.co/BtHglx5gM1 pic.twitter.com/OSXM1gqHty — Fighter jets World (@FJW_Aviation) June 11, 2019

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) June 10, 2019