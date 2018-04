Video näyttää liekit, kun lintu imeytyy Hornetin moottoriin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lintu aiheutti vaaratilanteen ilmailunäytöksessä.

Yhdysvaltojen laivaston maineikkaan Blue Angels -taitolentoryhmän esityksessä koettiin vaaratilanne, kun ryhmän viitoskone osui lintuun kesken lennon Vero Beachin ilmailunäytöksessä Floridassa.

Törmäys tallentui alta näkyvälle videolle. Siinä näkyy, kuinka lintu imeytyy Hornet-hävittäjän moottoriin. Tätä seuraavat valtavat liekit. Hävittäjä joutui tekemään pakkolaskun.

Linnun osumassa ei ole kyse pikkujutusta. Esimerkiksi tässä tapauksessa koneelle arvioitiin heti aiheutuneen noin miljoonan dollarin vahingot. Myöhemmin arvio on muuttunut vielä synkemmäksi. The War Zonen mukaan on epäselvää lentääkö hävittäjä enää koskaan.

Military Timesin hiljattaisen selvityksen mukaan ”eläinosumat” aiheuttivat kaikkiaan 520 ilmailuonnettomuutta ja noin 182 miljoonan dollarin vahingot Yhdysvaltojen asevoimille vuosina 2011-2017.

Videolla näkyvä tapaus olisi voinut päättyä paljon pahemmin. Ilmailunäytöksen harjoituslennolla olleelle Kanadan ilmavoimien Hornet-hävittäjälle tapahtui samoin Albertan Lethbridgessä vuonna 2014. Tuolloin Hornet lensi matalalla ja hitaasti ja toisen moottorinsa menettäneen lentäjän oli pakko käyttää heittoistuinta. Kone tuhoutui täysin (toinen video alla).