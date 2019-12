Video näyttää: Kirkossa ampunut eliminoitiin parissa sekunnissa

Kolme ihmistä kuoli sunnuntaina kirkkoampumisessa USA:n Texasin osavaltiossa West Freeway Church of Christ -kirkossa.

Viranomaiset ylistivät tilanteeseen nopeasti vastanneita seurakuntalaisia, kertoo CBS News. Vartijan lisäksi useat aseistautuneet läsnäolijat olivat pysäyttämässä hyökkääjää vain muutamassa sekunnissa.

Dramaattiset hetket tallentuivat videolle, sillä jumalanpalvelus lähetettiin suorana lähetyksenä Youtubeen.

Videolla tummiin vaatteisiin pukeutunut mies vetää yllättäen esiin haulikon ja aloittaa tulituksen. Kirkkosalin etuosaa kohti edennyt henkilö ammutaan pian noin kymmenen metrin etäisyydeltä huoneen takaosasta.

Liittovaltion poliisi FBI:n mukaan asemiehen motiivi ei ole vielä selvillä.

– Se oli todella pelottavaa. Tuntui, kuin koko elämä olisi vilahtanut silmien edessä. Olin niin peloissani lapseni puolesta, silminnäkijä kertoo CBS DFW -kanavalle.

