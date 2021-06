Video näyttää Kiinan kaasuräjähdyksen tuhon

Kiinan Shiyanin kaupungissa tapahtui sunnuntaina valtava kaasuräjähdys. The Insider Paper uutisoi Twitterissä ainakin 11 ihmisen kuolleen onnettomuudessa. Twiittiin liitetty video näyttää tuhoutuneen tapahtumapaikan jossa useita rakennuksia on sortunut.

Räjähdys tapahtui noin 06.30 paikallista aikaa. Alueelta on pelastettu 138 ihmistä, joista 37:n kerrotaan loukkaantuneen vakavasti.

Shiyanin kaupunginhallituksen mukaan räjähdyksen syytä tutkitaan parhaillaan.

NEW 🚨 At least eleven people killed, dozens injured and nearby buildings badly damaged after a massive gas explosion in Shiyan city of central China’s Hubei province. pic.twitter.com/csqBxPML3N

