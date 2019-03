Video näyttää atomipommien voimalla iskeneen meteorin

Joulukuussa Beringinmeren yllä räjähtäneestä meteorista on saatu ensimmäiset suorat kuvahavainnot.

Tutkijat kävivät läpi japanilaisen Himawari-sääsatelliitin ottamaa materiaalia ja löysivät lähes pystysuoran savuvanan. Kappaleen arvioidaan syöksyneen ilmakehän läpi jyrkässä kulmassa noin 32 kilometriä sekunnissa.

– Kirkas, oranssi tulipallo erottuu selvästi sinivalkoisella taustalla, Oxfordin yliopiston tutkija Simon Proud kirjoittaa twitterissä.

Nasan mukaan meteori räjähti Venäjän Kamtšatkan niemimaan edustalla noin 25,6 kilometrin korkeudella 173 kilotonnin voimalla, joka vastaa noin kymmentä Hiroshimaan pudotettua atomipommia.

Tapahtumalla ei ollut ilmeisesti silminnäkijöitä, vaikka alueen läpi kulkee useita reittilentoja. Yhdysvaltain ilmavoimien satelliitit ja infraääniä seuraavat tutkimusasemat havaitsivat räjähdyksen ensimmäisinä.

Vastaavia kappaleita osuu Maahan vain kaksi tai kolme kertaa vuosisadassa.

A video showing the smoke trail from the #Meteor over the Bering Strait last December, produced using data from @JMA_kishou 's #Himawari satellite. The orange meteor trail in the middle, shadow above-left.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here – bright orange fireball against the blue + white background!

