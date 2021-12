Video: Näin virus leviää ilman välityksellä

Epidemiologi Eric Feigl-Ding muistuttaa koronaviruksen leviävän hyvin herkästi ilmassa leijalevien pisaroiden ja pienten aerosolien kautta.

Käsitys on muuttunut pandemian kuluessa, sillä vielä keväällä 2020 painotettiin pääasiassa käsihygienian merkitystä koronatartuntojen välttämiseksi.

– Vaikka et näkisi ketään, se ei tarkoita, etteikö aerosoleja voisi olla ilmassa, Eric Feigl-Ding tviittaa.

Hän muistuttaa käyttämään korkealaatuisia FFP2- tai FFP3-kasvomaskeja ja huolehtimaan sisätilojen ilmanvaihdosta. Myös ilmansuodattimien käytöstä on hyötyä.

– Ilmanvaihto on ratkaiseva tekijä. Sisätiloissa tarvitaan sen lisäksi myös maskeja riskin vähentämiseksi. Suurimmassa osassa rakennuksista ilmanvaihto on puutteellista, Feigl-Ding sanoo.

Tutkija on jakanut Japanin NHK-yleisradion videon testistä, jossa esitellään viruspartikkeleita kuvastavan savun poistumista ikkunattomasta tilasta. Tila puhdistuu yhden oven kautta 45 minuutissa, mutta avaamalla kaksi ovea vain seitsemässä minuutissa. Ilmanvaihtoa voi tehostaa tuulettimilla.

– Japanissa viruksen oletettiin leviävän ilmassa heti alusta lähtien. Näin voit tuulettaa koululuokan, jos ikkunaa ei pysty avaamaan, Eric Feigl-Ding toteaa.

5) Now that aerosol transmission of the coronavirus is established, we need to disperse aerosols quickly. Key is ventilation. 🇯🇵 assumed it was airborne from the beginning. Here is how to ventilate your school classrooms if unable to open window. #COVID19 pic.twitter.com/ZiOdMG2GPs

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 15, 2021