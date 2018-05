Massiivinen hiekkamyrsky keskeyttää videolla taistelun ISIS:iä vastaan

Itä-Syyrian Deir ez Zorin maakunnassa riehuva hiekkamyrsky on tilapäisesti keskeyttänyt taistelut ISIS-järjestön rippeitä vastaan.

Lähellä Irakin rajaa kuvatulla videolla näkyy horisontin peittävä, massiivinen hiekkapilvi.

Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot ovat edenneet viime päivinä yli kymmenen kilometriä Hajin kylän tuntumaan. Syyrian demokraattisten voimien (SDF) asemien kerrotaan olevan hyvin lähellä ISIS-taistelijoita.

– Etäisyys meidän ja ISIS:n välillä on noin 200 metriä, SDF:n taistelija Haval Bahoz sanoo Rudaw-medialle.

ISIS:iä painostetaan myös Deir ez Zorin länsipuolella, jossa Syyrian hallituksen joukot aloittivat maanantaina ”massiivisen hyökkäyksen”. Armeijan yksiköt ilmoittivat keskiviikkona edenneensä kymmeniä kilometrejä ja vapauttaneensa useita kyliä.

Sandstorm in Deir-Ez-Zor desert at the frontline against ISIS. pic.twitter.com/xxMhQkYIH1

— Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) May 11, 2018