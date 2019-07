Rankka video ISIS:n naisista ja lapsista: ”Tämä on vasta alku”

Sosiaalisessa mediassa leviää Syyriassa Al-Holin leirillä kuvattu video, joka kuvaa leirillä olevia naisia ja lapsia nostamassa tolppaan Isis-terroristijärjestön lippua.

Videon Twitterissä jakaneen jihadismitutkija Michael Kronan mukaan Isis on levittänyt videotaan viestipalvelu Telegramissa.

Kronan mukaan Isis levittää videon ohessa hyytävää viestiä:

“Tämä ei ole loppu vaan alku, koska meidän äitimme ja siskomme tietävät, miten kasvattaa poikasista pelottomia leijonia.”

Kansanedustaja Timo Heinonen kommentoi leviävää videota Twitterissä.

− Isis ei ole kadonnut tämän mukaan myöskään naisten ja lasten elämästä. Hyvä pohtia tätäkin, kun hallitus pohtii lasten hakemista Suomeen, Timo Heinonen twiittaa.

Isisin tultua kukistetuksi Lähi-idässä järjestön tukikohdista paenneet naiset ja lapset ovat päätyneet pakolaisleireille odottamaan kohtaloaan. Syyrian Al-Holin leirillä on noin 10 suomalaista naista lapsineen. Hallitus on päättänyt, ettei suomalaisnaisia ja -lapsia haeta leiriltä.

Supo on arvioinut olevan todennäköistä, että leiriltä palaavat naiset lisäisivät terrorismin uhkaa Suomessa.

Women and kids in Al-Hol refugee camp raising #IS flag, and video spread on IS channels on Telegram with message "This is not the end but the beginning because our mothers and sisters know to to grow cubs to become fearless lions" pic.twitter.com/NBdyxXtLQ3

— Michael Krona (@GlobalMedia_) July 16, 2019