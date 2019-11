Vetoomus ministereille: Rail Baltica on kriisissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työntekijöiden mukaan projekti kärsii huonosta hallinnosta ja eturistiriidoista.

Rail Baltica -junaratahankkeen arvioidaan olevan kriisissä, Viron yleisradio ERR kertoo.

Baltian maiden rautatieyhtiön RB Railin työntekijät lähettivät keskiviikkona yhteisen vetoomuksen kaikkien kolmen Baltian maan johtajalle ja ministeriöille korostaen hankkeen huolenaiheita.

Työntekijöiden mukaan projekti on kriittisessä pisteessä huonon hallinnon ja eturistiriitojen takia, ja he vaativat myös yhtiön puheenjohtajan Karolis Sankovskin eroa.

– Uskomme, että on tärkeää yhdistää voimat kaikkien Baltian maiden välillä ennen rakentamisen aloittamista, jotta voidaan varmistaa projektin onnistuminen. On aika kysyä kansallisilta parlamenteilta, hallituksilta ja Euroopan komissiolta, onko Rail Baltica hanke, josta on hyötyä Baltian maille, kirjeessä sanotaan.

Baltian maat ovat riidelleet Rail Balticasta, vaikka EU on luvannut rahoittaa siitä 85 prosenttia. RB Railin mukaan viisi hankkeen ylintä johtajaa on irtisanoutunut viimeisen 14 kuukauden aikana, minkä kerrotaan tuoneen ongelmia hankkeen toteuttamisessa.

Myös RB Railin suomalainen toimitusjohtaja Timo Riihimäki irtisanoutui marraskuun puolivälissä tehtävästään, sillä yhtiön omistajavaltiot eivät ole sitoutuneita hankkeen toteutukseen.

Suomessa Rail Baltican edistäminen kuului edellisen hallituksen liikenneministerin Anne Bernerin (kesk.) visioihin.

Vielä tämän vuoden helmikuussa Suomi oli pääomittamassa Rail Baltcia -yhtiötä 2 miljoonalla eurolla, mutta syyskuussa nykyinen liikenneministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti, että Suomi peruu pääomittamisen.