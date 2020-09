Vetoomus Lapista: Kohtalon hetket ovat nyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkailu on Lapissa miljardibisnes ja sen suora työllisyysvaikutus noin 10000 henkilötyövuotta.

Lapin kunnat, Lapin liitto ja Lapin Yrittäjät vetoavat valtioneuvostoon, jotta koronaturvalliset matkailukäytävät mahdollistetaan Lappiin.

– Mikäli tulevan talven matkailusesonki joudutaan perumaan, sillä on kohtalokkaat vaikutukset Lapin kuntatalouteen.

Jo nyt kevään koronatilanne on aiheuttanut Lapin kunnille ennusteen mukaan yli 60 miljoonan euron loven tämän vuoden talouteen, Lapin kunnat, Lapin liitto ja Lapin Yrittäjät toteavat.

Kun matkailun seisahtumisen vuoksi työttömyys kasvaa ja kuntien verotulot heikkenevät entisestään, vaikuttaa se väistämättä Lapin kuntien kykyyn tuottaa arjen palveluja.

Etenkin nuorisotyöttömyyden ennustetaan kasvavan. Massatyöttömyyden mukana syntyy muita kasautuvia ongelmia, mikä lisää kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja sitä kautta menoja.

Lapin matkailusta lähes 70 prosenttia on kansainvälisiä matkailijoita ja joulusesonkina heitä on yli 80 prosenttia. Monien lappilaisten yritysten tuloksesta 80 prosenttia, tai jopa 90 prosenttia syntyy kansainvälisestä matkailusta. Lappi on siis riippuvainen ulkomaalaisista matkailijoista.

– Mikäli kansainvälistä matkailua ei mahdollisteta, myös useat matkanjärjestäjät ulkomailla uhkaavat kaatua. Uuden matkailujärjestelmän rakentaminen ei sen seurauksena ole helppoa, vaan tulee viemään kohtuuttoman pitkän ajan. Lapin matkailua ja siihen liittyviä alihankintaketjuja on rakennettu vuosikymmeniä, Lapin kunnat, Lapin liitto ja Lapin Yrittäjät muistuttavat.

Lapin kunnat esittävät ratkaisuksi koronaturvallisia matkailukäytäviä eli nk. matkailukuplia, johon kuuluisivat kaikki Lapland Airport –kentät Enontekiö, Ivalo, Kittilä, Kuusamo, Kemi-Tornio ja Rovaniemi. Matkustuskuplassa matkailijan kulku on hallittu ja suojaustoimenpiteistä huolehditaan matkan joka vaiheessa.

Lappilaiset matkailuyrittäjät ovat valmiita ja sitoutuneita koronaturvallisen matkailukäytävään. Lapissa johtavat lääkärit pitävät matkailukäytäviä mahdollisena ja koronaturvallisen matkailun suunnittelua on tehty yhdessä heidän kanssaan.

Lapin kunnat ja Lapin Yrittäjät vetoavat valtioneuvoston tämänpäiväiseen neuvotteluun, jotta Lapissa voidaan matkailla turvallisesti tulevanakin talvena.

– Kohtalon hetket ovat nyt, ne toteavat.