Vetoomus hallitukselle: Näin korona tyrmätään juhannukseen mennessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden muistiossa vaaditaan koronaepidemian tukahdutusta.

Viidentoista asiantuntijan ryhmän perjantaina julkaisemassa Vapaaksi koronasta -muistiossa rohkaistaan hallitusta toimiin koronavirusepidemian tukahduttamiseksi. Muistio löytyy tämän linkin takaa. Avoimen kirjeen tukahduttamislinjan puolesta on allekirjoittanut 57 tutkijaa ja asiantuntijaa.

Toisin kuin muun muassa hallituksen koronastrategian pohjana olevan alivaltiosihteeri Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportissa, esitetään tukahduttaminen muistiossa realistiseksi tieksi myös Suomelle.

– Suomi on nyt saavuttanut koronaepidemiassa tienhaaran, jossa asetettava tavoite määrittää tarvittavat toimenpiteet ja tulevan kehityskulun. Epidemian tukahduttaminen tarkoittaa tartuntojen nopeaa ja määrätietoista ajamista nollan tuntumaan ja tämän tilanteen säilyttämistä tarkoin valituin toimin, Eroon koronasta -ryhmän tiedotteessa todetaan.

Muistiossa huomautetaan Suomen epidemiatilanteen pysyneen kohtalaisen hyvänä. Monissa muissa maissa kevään aikana nähty suuri tautipiikki on sen mukaan meillä vältetty hallituksen ja kansalaisten valppauden ansiosta. Myös tartuntojen alueellisuuteen kiinnitetään huomiota. Uudenmaan ulkopuolella tartuntoja on varsin vähän. Helsingissä eri kaupunginosien välillä nähdään merkittäviä eroja, jotka korreloivat asukkaiden sosioekonomisen ja etnisen taustan kanssa.

”Juhannukseen mennessä”

Muistiossa esitetään, että epidemian tukahduttaminen juuri nyt on paras tapa ehkäistä uudet epidemia-aallot. Asiantuntijaryhmän ehdottamien toimenpiteiden taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia kuvataan siedettäviksi.

– Epidemian tukahduttaminen vaatii kansalaisilta vielä hetkellisesti kärsivällisyyttä. Uudet tartunnat voitaisiin saada kuihtumaan juhannukseen mennessä, minkä jälkeen elämä helpottuisi huomattavasti, lääketieteen professori Marjukka Myllärniemi Helsingin yliopistosta toteaa tiedotteessa.

– Suomessa on tähän asti selvitty koronaepidemiasta hyvin, ja emme muistiollamme hae vastakkainasettelua. Haluamme tuoda tutkimukseen perustuvan näkemyksemme julki yhteisen kansallisen kriisityön tueksi, hän jatkaa.

Tilannekuva muuttunut

Muistion mukaan THL:n vasta-ainetutkimukset osoittavat, että huhtikuun loppuun mennessä vain alle prosentti suomalaisista on saanut tartunnan. Tulosten todetaan olevan linjassa muista Euroopan maista ja kaupungeista mitattujen arvojen kanssa.

– Tältä osin epidemian tilannekuvan voi katsoa muuttuneen maaliskuun oletuksista ja monissa mallinnuksissa käytetyistä arvoista: tartunnan saaneita ei näytä olevan monikymmenkertainen määrä todennettuihin tapauksiin verrattuna, epidemia ei ole levinnyt erittäin laajalle, ja mahdollisesti immuunien määrä väestössä on erittäin pieni.

Tämän todetaan tarkoittavan sitä, että vakavasti sairastuvien osuutta ja kuolleisuutta on saatettu aliarvioida. Toisaalta taudin kohtalaisen pieni levinneisyys tarkoittaa muistion mukaan, että näiden tietojen valossa epidemian tukahduttaminen ei ole niin vaikeaa kuin epidemian alkuvaiheessa esitettiin.

Tukahduttamisen konkreettinen tavoite summataan kahdella ehdolla. Uusien tartuntojen määrän on oltava erittäin pieni absoluuttisesti ja suhteessa tehtyihin testeihin, ja käytännössä kaikkien uusien tartuntojen on liityttävä tunnettuihin ketjuihin, jotka siten voidaan jäljittää, eristää ja hoitaa.

Keinoja löytyy

Asiantuntijaryhmä katsoo, että tukahduttamiseen on riittävästi erilaisia keinoja, mutta niiden toteutuksen on oltava määrätietoista. Tartuntojen nopea kitkeminen nollan tuntumaan on keskeinen tavoite, jota ei tulisi ryhmän mukaan vaarantaa rajoitusten laajamittaisella purkamisella.

Kun uusia tartuntoja ei enää juurikaan ole, yhteiskuntaa voidaan heidän mukaansa vapauttaa rajoituksista. Harvojen tartuntaketjujen todetaan olevan suhteellisen helppoja tunnistaa ja jäljittää, kunhan harjoitetaan jatkuvaa laajamittaista testausta.

Rajoja ei vetoomuksen esittäjien mukaan myöskään tarvitse pitää suljettuina, koska on keinoja estää uusien tartuntojen leviäminen ulkomailta.

Muistiossa mainitaan tukahduttamisessa onnistuneita maita kuten Uusi-Seelanti, Australia, Taiwan, Viro, Norja, Hongkong, Itävalta, Kreikka ja Islanti sekä epidemian alkumaa Kiina.

– Monessa näistä maista arkielämä on palannut suhteellisen normaaliksi. Näiden maiden esimerkki osoittaa kiistatta tukahduttamisen olevan mahdollista, eivätkä teoreettiset mallit kumoa tämän tosiasian todistusvoimaa.

Testausta, maskeja ja liikennevalomalli

Ensimmäisessä vaiheessa aktiiviset tartunnat olisi asiantuntijaryhmän mukaan ajettava nollan tuntumaan ehkäisemällä uusien tartuntojen syntyminen.

– Katsomme, että uusien tartuntojen nollataso ja lähes kaikkien niiden jäljitys tulisi saavuttaa noin 5 viikossa. Tämän saavuttamiseksi tarttuvuusluvun R0 tulisi olla selvästi alle yhden. Haluamme siis rohkaista valtioneuvostoa asettamaan realistisen mutta kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan keinot tulisi mitoittaa.

Suuressa osassa maata tartunnat ovat jo varsin matalalla tasolla, ja joissakin kunnissa tartuntoja ei ole havaittu lainkaan.

Kaikkien kansalaisten toimeliaisuuden rajoittaminen on muistion mukaan järkevää vain siihen asti kunnes kapasiteetti riittää infektioiden

rajoittamiseen sille tasolle, että yksittäisen kansalaisen riski infektiolle putoaa lähes olemattomaksi. Valmius palata mittavampiin rajoitustoimiin olisi kuitenkin säilytettävä siltä varalta, että tartuntojen määrä alkaa jälleen paikallisesti nousta.

– On tärkeää huomata, että tartuntojen pitäminen hallitusti nollan tuntumassa on helpompaa kuin niiden pitäminen vakaasti esimerkiksi nykytasolla, koska harvojen tartuntaketjujen ja yksittäistapausten jäljittämisessä voidaan tehdä laadukkaampaa työtä. Toimia tarvitaan joka tapauksessa epidemian toisen aallon estämiseen, sillä THL:n vasta-ainetutkimusten perusteella immuniteettia on väestössä erittäin vähän, asiantuntijat vetoavat.

Muistion mukaan ei ole olemassa yhtä kaiken kattavaa keinoa, jolla Suomesta tehdään koronavapaa. Keskeisinä toimenpiteinä mainitaan tilannekuvan muodostaminen jatkuvalla ja kattavalla myös oireettomiin ulottuvalla testauksella sekä paikallistason tilanteiden ja liikkumisdatan hyödyntämisellä.

Esiin nostetaan lisäksi tehokkaita tapoja toteuttaa jäljitystä ja eristystä sekä niin kutsuttu liikennevalomalli matkaajien kohteluun. Siinä vaikeamman tautitilanteen maista tuleviin noudatettaisiin kireämpiä maahantulo- ja karanteenisääntöjä kuin lievemmän tilanteen maihin.

Muistiossa huomautetaan myös muun muassa hengityssuojainten ja kangasmaskien tehosta uusien tartuntojen hillitsemisessä. VTT:n tällä viikolla julkaistun arvion mukaan kangasmaskien laaja käyttö voisi alentaa koronaviruksen R0-tartuttavuuslukua peräti yhdellä. Vaikutus olisi siis merkittävä. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.