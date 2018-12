Veteraanipoliitikon erilainen some-kampanja ihastuttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilkka Kanerva kehuu ja saa kehuja tutuiltaan.

Eduskunnan pitkäaikaisimmalla kansanedustajalla Ilkka Kanervalla (kok.) on sosiaalisessa mediassa meneillään poikkeava vaalienaluskampanja.

Ilkka Kanervan Meidän mies -Facebook-sivuilla on julkaistu kymmeniä päivityksiä, joissa Kanerva esittelee ja kehaisee tuntemiaan yrittäjiä, varsinaissuomalaisia, urheilijoita ja muita. Esitellyt kehuvat tämän perään Kanervaa. Tekstit ovat keränneet runsaasti myönteisiä kommentteja.

Yksi mukana olevista on menestynyt keihäänheittäjä Mikaela Ingberg. Hän kertoo tavanneensa Ilkka Kanervan ensimmäisen kerran Göteborgin MM-kisoissa 1995.

− Ike oli Urheiluliiton puheenjohtajana luvannut, että kesäparta lähtee kun Suomi saa ensimmäisen mitalin. Niin siinä sitten kävi, että minä olin se, joka onnistui voittamaan kisojen ensimmäisen mitalin ja Ike oli sanojensa mittainen mies ja parta lähti, (taisi muuten pukukin olla ”entinen” sen jälkeen).

Kuvauksen ohessa on kuva, jossa Ilkka Kanerva on mitalikaulaisen Ingbergin ja toisen keihäänheittäjälegendan, Heli Rantasen, välissä. Kuvan perusteella Kanerva on saanut kasvoihinsa osuman täytekakusta.

Kanerva kommentoi kuvaa omassa Facebook-profiilissaan.

− Micke! Meillähän oli puhe tuolloin sun ja Rantasen Helin kanssa, ettei tuota kuvaa laiteta julkisuuteen. Onneksi nyt laitoit. Parempaa kuvaa ei tästä naamavärkistä saa!

Ilkka Kanerva pyrkii eduskuntaan kevään 2019 vaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Hänet valittiin eduskuntaan ensi kertaa 1975 vaaleissa 27-vuotiaana, mistä lähtien hän on ollut kansanedustajana yhtäjaksoisesti.

