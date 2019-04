”Veteraaneille luvattiin, että lapsista pidetään huolta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinonen nostaisi sotaorpojen oikeuden kuntoutukseen esiin hallitusneuvotteluissa.

Kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) mielestä valtion on kannettava enemmän vastuuta sotaveteraanien puolisoiden ja sotaorpojen hoivasta. Heinonen muistuttaa, että sotaveteraanien puolisot ovat usein heikossa taloudellisessa asemassa.

Kuluvan vuoden alussa Suomessa oli elossa enää 10 582 sotaveteraania.

– Ensi kertaa historiassamme naispuolisia veteraaneja on nyt maassamme miehiä enemmän. Taloudellisesti juuri puolisoiden ja leskien tilanne on usein erittäin haavoittuvainen. Puolisoista monet elävät pelkän takuueläkkeen varassa ja juuri he ovat eläneet veteraanien rinnalla tukien ja auttaen nämä kaikki vuodet. Heidän asemansa ja hoivansa tulee myös varmistaa ja vahvistaa, Heinonen sanoo tiedotteessaan.

Heinosen mielestä myös sotaorvot on nostettava esille hallitusneuvotteluissa. Kansanedustaja kirjaisi alkavalla hallituskaudella lakiin sotaorpojen oikeuden kuntoutukseen ja varaisi valtion talousarvioon kuntoutuksen toteuttamiseen tarvittavat resurssit.

Sotaorvoilla tarkoitetaan Suomen sodissa kaatuneiden tai sotien seurauksena menehtyneiden lapsia. Sotaorpoja on arvioiden mukaan jäljellä noin 20 000–25 000 ja he ovat iältään keskimäärin 80-vuotiaita.

– Kun isät ja äidit lähtivät aikanaan maatamme puolustamaan niin silloin luvattiin, että pahimmallakin hetkellä heidän lapsista pidetään yhdessä huolta. Nyt tämä lupaus edellyttää myös hoidon varmistamista, kun nämä lapset ovat jo ikäihmisiä, Heinonen sanoo. – On väärin, että nämä perheet ja lapset ovat joutuneet vuosikausia tavalla ja toisella kärsimään ja myös erilaiseen asemaan ja tilanteeseen myös taloudellisesti kuin ne perheet joiden isät selvisivät takaisin. He kaikki tekivät yhtä arvokasta työtä ja toisen uhri oli vielä suurin mahdollinen.