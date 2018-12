Vesuri-elokuvan nimi tulee pahasta muistosta suomalaisista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pietarilainen sotafilmi nimettiin Karjalan vaakunoiden yksityiskohdan mukaan.

Venäjällä elokuvateattereihin keväällä tuleva, Suomen pitämistä keskityisleireistä kertova elokuva oli pääosaa esittävän pojan mukaisesti työnimeltään Petka. Nimi on äsken muutettu ja on nyt Vesuri eli весури. Se on termi samalle työkalulle niin venäjän kuin suomenkin kielessä.

Nimen tausta on Karjalan vaakunassa. Vuonna 1920 Uhtuassa (Kalevala) hyväksyttiin Akseli Gallen-Kallelan Itä-Karjalalle laatimista kansallisista symboleista käyttöön vaakuna, jossa raivoavalla karhulla on vesuri. Näin elokuvan nimi kuvastaa suomalaisten Itä-Karjalan valloittajien paluuta.

Venäjän Karjalan tasavallan virallisten sivujen mukaan ”vaakuna symbolisoi karjalaisten kunnioitusta muinaisajoista karhua kohtaan, joka oli metsien tsaari. Vesuri oli tärkein kotitalouden työkalu ja se symbolisoi taloustoimintaa”.

Vuosikymmenten ajan Neuvosto-Karjalan vaakunoissa oli sirppi, vasara, tähkiä ja punainen tähti.

Nykyinen Karjalan tasavallan vaakuna otettiin käyttöön 1990-luvulla Gallen-Kallelan vaakunan pohjalta. Karjalan sivujen mukaan ”karhu muistuttaa vuoden 1920 vaakunan karhua, mutta sillä ei ole vesuri-veitsiä”.

