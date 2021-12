Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Älypuhelin hajoaa useimmin tippuessa tai kastuessa.

Kotivakuutuksesta korvataan vuosittain kymmeniätuhansia puhelinten vahinkoja. LähiTapiolan vahinkotilastojen mukaan puhelimia rikkoutuu esimerkiksi lattialle, järveen ja wc-pönttöön tippuessa.

Älypuhelimesta on tullut kiinteä osa elämää, jolla ei vain pidetä yhteyttä vaan myös esimerkiksi pelataan, luetaan ja kuunnellaan erilaisia sisältöjä. Puhelin on samalla kamera ja kulkee matkassa jopa kuntoillessa.

Laitteiden kanssa sattuukin hyvin monenlaisia vahinkoja. LähiTapiolan kotivakuutuksesta korvataan kuukausittain yli tuhat puhelinten vahinkoa, ja älypuhelimen rikkoutuminen on yksi tyypillisimmistä koti-irtaimiston vahingoista.

– Vahinkotilastojemme mukaan selvästi useimmin puhelin rikkoutuu pudotessaan lattialle tai maahan. Myös kastumisvahingot ovat aika yleisiä. Kotona laite saattaa livetä esimerkiksi liukkaalta pöytäpinnalta tai hajota etenkin kivi- tai laattalattialle tippuessa. Jos mahdollista, puhelimen suojaksi on hyvä hankkia kotelo tai kuori, joka suojaa sitä kolhuilta ja ehkäisee liukkautta, sanoo projektijohtaja Antti Määttänen LähiTapiolasta tiedotteessa.

Kosteusvaurioita puhelimiin tulee vahinkoilmoitusten perusteella esimerkiksi järveen, mereen ja avantoon tippuessa. Sisätiloissa kastumisvahingot tapahtuvat yllättävän usein yhdessä paikassa.

– Oikeastaan voisi sanoa, että vessa on neliömetreillä mitaten älypuhelimen vaarallisin paikka. Karkeasti arvioiden korvaamme vuosittain ainakin parisataa vahinkoa, joissa puhelin on tippunut wc-pönttöön. Vessassa laitteita putoaa myös kaakelilattialle. On siis hyvä muistaa, miten helposti puhelin voi tippua esimerkiksi housun tai hupparin taskusta tai että lapsi saattaa tiputtaa sen pönttöön, sanoo Määttänen

Näyttöviat näkyvät huollossa

Tyypillisesti puhelinvahinkojen määrä lisääntyy kesäkuukausina, kun ihmiset lomailevat ja liikkuvat enemmän. Talvisaikaan laite taas saattaa kolhiintua, jos horjahtaa esimerkiksi liukkaalla kävellessä.

Huoltoyhtiö Fonumin huoltopäällikkö Henri Karjalainen kertoo, että heillä selvästi eniten näkyvä puhelinten vika on rikkoutunut näyttö.

– Puhelimesta voi mennä niin etu- kuin takalasikin rikki. Onneksi nämä vahingot ovat yleensä vain esteettisiä tai käyttöä haittaavia, eikä niihin liity vaaraa, ellei esimerkiksi näyttö mene sirpaleiksi tai vesi pääse laitteen sisään, sanoo Karjalainen.

Kastuneen puhelimen huolto herättää usein kysymyksiä. Karjalainen kertoo, että laitevalmistajilla on erilaisia ohjeita tilanteisiin, joissa puhelin on esimerkiksi tippunut veteen. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa siis katsoa ohjekirjaan.

– Yleisesti voi sanoa, että jos puhelin on kastunut pahasti, sen käyttöä ei kannata jatkaa vaan sulkea virta. Puhelinta ei myöskään tulisi ladata, koska se voi aiheuttaa oikosulun. Kastunutta laitetta voi esimerkiksi pyyhkiä kosteutta imevällä liinalla. Lisäksi jos kotoa löytyy esimerkiksi kenkien mukana tulleita kosteudenpoistopusseja, puhelimen voi laittaa rasiaan niiden kanssa, vinkkaa Karjalainen.

Huollossa osataan arvioida, mitä puhelimen pelastamiseksi voidaan tehdä. Karjalainen arvioi, että yli puolet kaikista huoltoon tulevista puhelimista voidaan korjata. Siihen pyritään myös ympäristösyistä.