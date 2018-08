Vesijettien ja sähköisten perämoottorien suosio kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen venemarkkinat kasvoivat alkuvuonna seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan.

Vesijettien rekisteröinnit ovat kasvaneet lähes 50 prosenttia, kertoo Venealan Keskusliitto Finnboat. Vesijettejä rekisteröitiin tammi-heinäkuussa yli 900 kappaletta, mikä oli lähes 300 jettiä enemmän kuin viime vuonna.

Rekisteröinnit kasvoivat alkuvuonna viimevuotisesta seitsemän prosenttia kaikkiaan 3208 veneeseen. Rekisteröidyistä veneistä 69 prosenttia on tavallisia moottoriveneitä. Suomalaisten suosikkivene on viitisen metriä pitkä ja 30–60 hevosvoiman perämoottorilla varustettu pulpettivene.

– Suomalaiset valmistajat näyttävät tuntevan veneilijöiden tarpeet, sillä 20 suosituimman venemallin joukosta yli puolet on kotimaisia alumiinirunkoisia veneitä. Uskomme, että lämpimän kesän jälkeen kiinnostus vesillä liikkumiseen on kasvussa ja venekauppa jatkuu vilkkaana vielä elokuussa ja erityisesti Helsingin Uivassa venenäyttelyssä, jossa on esillä ennätysmäärä uusia venemalleja, Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo tiedotteessa.

Moottoriveneitä rekisteröitiin alkuvuoden aikana reilut 2 200 kappaletta, mikä oli nelisen prosenttia vuodentakaista vähemmän.

– Näyttää siltä, että kevään nopeasti lämmettyä venekaupan kasvun rajat tulivat vastaan, eivätkä venekauppiaat yksinkertaisesti pystyneet toimittamaan enempää veneitä. Kappalemääräisesti suurin osa uusista veneistä luovutetaan ostajille varsin lyhyen, toukokuun alusta juhannukseen ulottuvan ajanjakson kuluessa, Pajusalo pohtii.

Veneilyn ja siihen tiiviisti liittyvien palvelujen kuten matkailun kausivaihtelun tasoittamiseksi Pajusalo ehdottaa koulujen kesälomien ajankohtien muuttamista.

Sähköperämoottoreita toimitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 5400 kappaletta, joka oli yli 90 prosenttia viimevuotista enemmän. Pajulan mukaan sähkömoottorista on tullut pienimmissä veneistä vaihtoehto perinteiselle perämoottorille. Lisäksi sähköinen keulamoottori alkaa olla vakiovaruste hieman suuremmissakin, heittokalastukseen tarkoitetuissa veneissä.

Purjeveneiden myynti sen sijaan on ollut edelleen hiljaista. Ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana on rekisteröity 12 purjevenettä ja moottoripurjehtijaa.

Viennin osuus alan kokonaistuotannosta oli viime vuonna 73 prosenttia. Tänä vuonna ensimmäisen viiden kuukauden aikana veneitä vietiin yhteensä 106 miljoonan euron arvosta, mikä oli noin neljä prosenttia alle viime vuoden vastaavan ajan. Merkittävimmät vientimaat ovat edelleen Ruotsi ja Norja.

– Tilastointiin tuovat mielenkiintoisen lisänsä Balticin ja Nautorin suurten purjeveneiden toimitukset. Esimerkiksi viime vuonna Maltalle vietiin vain kahdeksan venettä, mutta niiden yhteisarvo oli 72 miljoonaa euroa, Pajusalo mainitsee.