Vertailu paljastaa: Täällä on oikeasti äänestetty vilkkaasti – täällä ei

Keskustalaisilla alueilla on hiljaista. Satakunnassa ja Tampereella ollaan liikkeellä.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin asti. Verkkouutiset vertaili vaalipiirien ja eräiden paikkakuntien äänestysaktiivisuutta vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestykseen.

Koko maassa äänesti 2015 ennakkoon 1 363 491. Sunnuntaina 7.4.2019 kello 15 oli äänestänyt 911 343. Se on 66,8 prosenttia vuoden 2015 aktiivisuudesta.

Eri vaalipiireissä vastaava vertailuluku on Helsinki 67,3, Uusimaa 67,0, Varsinais-Suomi 68,0, Satakunta 71,0, Häme 66,4, Pirkanmaa 71,2, Kaakkois-Suomi 67,6, Savo-Karjala 68,4, Vaasa 65,1, Keski-Suomi 66,1, Oulu 61,0 ja Lappi 63,1.

Mitä suurempi luku, sitä vilkkaampaa siis on viime vaaleihin verrattuna.

Aiempaa vilkkaampaa on nyt siis Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Aiempaa laiskempaa äänestäminen on Oulussa ja Lapissa.

Vastaavat vertailuluvut näiden vaalipiirien eräistä kaupungeista ovat Oulu 60,2, Kajaani 68,1, Rovaniemi 66,7, Pori 71,2, Rauma 78,7 ja Tampere 73,5.

Raumalla ja myös Tampereella siis on äänestysintoa. Oulussa on vaisua. Lapissa on vaisua, mutta ei niinkään Rovaniemellä, vaan muualla Lapissa.

Vastaavat luvut eräille muille paikkakunnille ovat Turku 69,5, Espoo 65,2, Vantaa 70,7, Pyhäranta 69,2, Kaustinen 66,3, Merijärvi 42,4, Lumijoki 53,7 ja Pyhäntä 59,1. Kolme viimeksi mainittua ovat Suomen keskustalaisimpia kuntia.