Versaillesin palatsi suljettu mielenosoitusten vuoksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keltaliivien mielenosoitukset voimistuvat joulun välipäivinä.

Marraskuussa alkaneet mielenosoitukset presidentti Emmanuel Macronin hallintoa ja kasvavia elinkustannuksia vastaan jatkuvat edelleen. Tänään mielenosoitukset vaativat jo kymmenennen kuolonuhrin miehen törmätessä autollaan raskaan liikenteen ajoneuvon perään mielenosoittajien sulkemassa liikenneympyrässä, uutisoi the Daily Star.

Le monde uutisoi, että joulun yli on odotettavissa monia mielenosoituksia Ranskan suurimmissa kaupungeissa. Kyseessä on kuudes lauantai peräkkäin, kun keltaliivit kokoontuvat kaduille.

Versaillesin palatsin eteen odotetaan sadoista tuhanteen mielenosoittajaa. Facebookissa mielenosoitukseen on ilmoittanut osallistuvansa yli 1400 ihmistä, kiinnostuneita on yli 8000. Myös Versaillesin palatsi on suljettu ensimmäistä kertaa ennaltaehkäisevistä syistä.

Sisäministeriö kertoo olevansa varautunut mielenosoituksiin.

– Maassa otetaan käyttöön suhteellinen ja mukautettu turvajärjestelmä, jossa korostetaan liikkuvuutta ja reagointikykyä, sisäministeriö lausui määrittelemättä mobilisoitujen joukkojen määrää, sisäministeriöstä tiedotetaan.

Myös keskeisimmät metroasemat suljetaan mielenosoitusten vuoksi.

Ranskan parlamentti on näyttänyt vihreää valoa kiireellisten taloudellisten ja sosiaalisten toimenpiteiden aloittamiseksi. Mielenosoitusten aiheuttamia taloudellisia menetyksiä kompensoidaan ylitöitä koskevalla verovapaudella, eläkkeensaajien työmahdollisuuksien vapauttamisella ja yritysten mahdollisuudella maksaa alle 3600 euroa kuukaudessa tienaaville työntekijöilleen 1000e arvosta verotonta ja sosiaaliturvamaksuista vapaata bonusrahaa.