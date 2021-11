Verovähennys kannustaisi tutkimus- ja kehityspanostuksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolmannes yrittäjistä sanoo, että verovähennys kannustaa lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

– Verovähennys on vaikuttava väline yritysten kannustamiseksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tarvitaan nyt käytössä olevaa vähennystä laajempi verokannustin, joka on pysyvä, selkeä ja hallinnollisesti kevyt, sanoo johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä.

Kolmannes yrittäjistä sanoo, että tutkimus- ja kehittämisvähennys kannustaa lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa, kertoo Yrittäjägallup. Eri mieltä asiasta on 33 prosenttia ja asiaa ei osaa arvioida 34 prosenttia.

Vahvinta usko on teollisuudessa. Iältään vanhemmat yrittäjät suhtautuvat asiaan myönteisemmin kuin nuoremmat yrittäjät.

– Määrä on merkittävä. Jos vähennys kannustaisi edes joka kolmatta yrittäjää lisäämään kehittämistoimintaansa, tarkoittaisi se useampaa kymmentä tuhatta yritystä, Kuismanen sanoo.

– Kun talous on isojen muutosten kourissa, on kehittämistoimia tekevien pk-yritysten määrää lisättävä ja panostuksia kasvatettava. Tähän parhaiten vaikuttavat avustus- ja verovivut on käännettävä, toteaa digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

Yli puolet yrittäjistä on sitä mieltä, että vähennyksen pitäisi kattaa myös alihankintana tehty tutkimus- ja kehittämistoiminta.

– Nykyinen verovähennys kattaa korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta hankitut palvelut. Vähennys pitää laajentaa kattamaan yrityksiltä hankitut tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä yrityksen itse tekemän tutkimuksen ja kehittämisen palkkakulut, Mikkilä sanoo.

Asia on erityisen ajankohtainen, koska parhaillaan parlamentaarinen TKI-työryhmä etsii ratkaisua julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen.

Ryhmä on pyytänyt lausuntoja työskentelynsä tueksi. Vasta se järjesti laajan kuulemistilaisuuden rahoituksen tulevaisuudesta.

Tutkimuslaitos Kantar selvitti Yrittäjägallupissa yritysten mielipiteitä Yrittäjien toimeksiannosta. Tutkimuksessa haastateltiin 1 029 yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Virhemarginaali on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.