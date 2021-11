Verotuksen oikaisua voi joutua odottamaan yli puolitoista vuotta – ”kohtuutonta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jo ennestään pitkät käsittelyaikaennusteet ovat myös ylittyneet.

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) muistuttaa, että perustuslain 21 pykälässä säädetään jokaiselle kuuluvasta oikeusturvasta, joka pitää sisällään oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa.

– Verotus on merkittävää julkisen vallan käyttöä, jossa tulee huolehtia oikeusturvan toteutumisesta. Myös verotus saattaa edellyttää muutoksenhakua, mikäli vero on arvioitu väärin suhteessa ihmisen maksukykyyn. Ensisijainen muutoksenhakukeino on oikaisuvaatimus Verohallinnolle, Marttinen toteaa.

Hänen mukaansa oikaisuvaatimusten ennakoidut käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä.

– Verohallinnon sivuilla ilmoitetaan käsittelyaikaennusteiksi henkilöasiakkaiden tuloverotuksessa 16-18 kuukautta, yhteisöjen tuloverotuksessa 12 kuukautta, oma-aloitteisissa veroissa 12 kuukautta, kiinteistöverotuksessa 16-18 kuukautta sekä perintö- ja lahjaverotuksessa 12-16 kuukautta. Jo ennestään pitkät käsittelyaikaennusteet ovat myös ylittyneet, Marttinen sanoo.

Myös apulaisoikeusasiamies on todennut kahdessa ratkaisuissaan Verohallinnon toimineen lainvastaisesti, kun käsittelyajat ylittivät merkittävästi käsittelyaikaennusteet. Ratkaisujen yhteydessä korostettiin käsittelyaikojen nopeuttamisen tärkeyttä oikeusturvan toteutumisen kannalta.

Marttinen toteaa, että käsittelyaikojen viivästyminen muodostuu pahimmillaan ihmiselle tai yhteisölle suureksi taakaksi, mikäli verotus on toimitettu väärin perustein.

– Verotuksen oikaisuvaatimusten käsittelyaikoja pitää nopeuttaa merkittävästi nykyisestä, ja käsittelyajoissa on pysyttävä, hän vaatii.

Hän on jättänyt asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, miten hallitus aikoo varmistaa, että verotuksen oikaisuvaatimukset voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa?