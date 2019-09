Verotuksen kannustimet myös sähkömoottoripyöriin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja haluaa ulottaa verokannustimen koskemaan myös sähkömoottoripyöriä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on tehnyt hallitukselle esityksen, että sähkömoottoripyörien huikean korkea vero laskettaisiin vähintään sähköautojen verotuksen tasolle.

– Sähkömoottoripyörän veroprosentti on 9,8, kun vastaavasti sähköautolla se on 2,7 prosenttia. Tälle on mahdoton löytää mitään järkevää perustetta. Näin raju vero estää käytännössä moottoripyöräilyn siirtymisen kohti pienempiä ääniä ja ennen muuta pienempiä päästöjä tai jopa päästöttömyyteen, toteaa Heinonen.

Sähkömoottoripyörien veron tapaan myös kaikkien moottoripyörien veroprosentti on 2,4 kertaa korkeampi kuin vastaavan hiilidioksidipäästötason autoilla.

– Veroero on tuhansia euroja ja tämä näkyy osaltaan siinä, että moottoripyöräkauppa ei kasva niin kuin se voisi kasvaa. Meillä ajatellaan edelleen tätä moottoripyöriä jonkinlaisen rangaistusajattelun kautta ja unohdetaan se, että uusien moottoripyörien keskimääräinen hiilidioksidipäästöt ovat jopa kolmanneksen autoja pienemmät, Heinonen sanoo.

Uusien moottoripyörien hiilidioksidipäästöt ovat noin 91 grammaa kilometrillä, kun henkilöautojen oli 117 grammaa.

– Meillä olisi hyvät mahdollisuudet olla näissä edelläkävijöitä ja viedä määrätietoisesti myös moottoripyöriä kohti päästöttömyyttä. Tällä saralla meillä voisi olla paljon annettavaakin. Suomessa ollaan esimerkiksi kehitelty täysin uudenlaista RMK E2-sähkömoottoripyörää.

Heinonen on jättänyt Antti Rinteen (sd.) hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää sähkömoottoripyörien veron laskua sähköautojen tasolle ja myös yleisesti moottoripyörien verotuksen alentamista.