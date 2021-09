Verottajan tehovalvonta: Melkein joka toisella taksilla epäselvyyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuloja on jätetty kirjaamatta. Verohallinto puhuu alalle tulleista uusista yrittäjistä.

Verohallinto kertoo tiedotteessaan keväällä aloittamastaan taksiyrittäjien tehovalvonnasta. Siinä on tähän mennessä löydetty 1,2 miljoonan euron edestä tuloja, joita ei ole ilmoitettu asianmukaisesti kirjanpidossa.

Valvontaa on tehty ”riskiperusteisesti” 182 taksiyrittäjälle. 45 prosentissa valvontatapauksista taksiyrittäjälle on tullut lisää veroja maksettavaksi.

Tiedotteessa todetaan taksiluvan saannin helpottuneen 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan.

– Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä. Myös verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi, verottaja toteaa.

Tehovalvonnan alkuvaiheen tulosten perusteella vilpillistä toimintaa löytyy sekä pitkään alalla toimineista että uusista yrittäjistä.

– Merkittävin havainto on, että myyntiä on jäänyt kirjaamatta kirjanpitoon tai muutoin ilmoittamatta meille. Myyntiä on esimerkiksi kirjattu puutteellisesti, eikä taksiautojen taksamittareiden myyntiraportteja ole säilytetty tai liitetty kirjanpitoaineistoon, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä verohallinnosta tiivistää tuloksia tiedotteessa.

Valvonnan perusteella taksiyrittäjät ovat myös vähentäneet kirjanpidossa esimerkiksi yksityisautoilun kuluja ja muita omia menoja, jotka eivät ole vähennyskelpoisia.

Valvonnassa on havaittu myös, että palkkoja on maksettu pimeästi ja työnantajan velvollisuuksia on jätetty hoitamatta.

Alustojen kautta taksituloja saavat luulevat virheellisesti, että alusta ilmoittaa taksiyrittäjän tulot verohallintoon. Tehovalvonnan perusteella kansainvälisten sovellusten kautta taksitoimintaa harjoittavat eivät ole perillä siitä, että heidän vastuullaan on ilmoittaa taksitoiminnasta saadut tulot verohallinnolle.