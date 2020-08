Verottajan mukaan konkursseja vähän, mutta syksy lähestyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Loppusyksy näyttää, miten lisäaikaa verojen maksuun hakeneet yritykset suoriutuvat.

Yritykset ovat voineet maaliskuusta saakka hakea helpotetulla maksujärjestelyllä lisäaikaa verojen maksuun. Kuitenkin Verohalllinnon mukaan vain kuusi prosenttia yrityksistä on käyttänyt mahdollisuutta. Lisäaikaa on kuitenkin tänä vuonna haettu jo yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä.

Helpotettua järjestelyä on hakenut 36 000 asiakasta. Järjestelyssä olevan verovelan kokonaismäärä on tällä hetkellä 1,3 miljardia euroa.

– Noin puolet pyynnöistä on tullut yrityksiltä, puolet toiminimiyrittäjiltä ja palkansaajilta. Palkansaajat ovat hakeneet helpotettua maksujärjestelyä esimerkiksi mätkyilleen. Yrityksistä helpotettu maksujärjestely on kiinnostanut erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hakemuksia on tullut tasaisesti useilta toimialoilta. Suuret yritykset eivät ole hakeneet lisäaikaa verojen maksamiseen yhtä hanakasti, ylitarkastaja Timo Helin Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Verojen maksuun saa lisäaikaa enintään 24 kuukautta. Asiakkaat ovat voineet hakea maksujärjestelyä verojen maksamiseen ennenkin, mutta nyt koronatilanteen takia maksujärjestelyyn pääsemisen ehtoja on helpotettu ja verojen ensimmäinen maksuerä on yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä. Myös veroille maksujärjestelyssä kertyvä viivästyskorko on helpotetussa maksujärjestelyssä alhaisempi.

Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea vielä elokuun loppuun saakka.

Jos yritys on hakenut helpotettuun maksujärjestelyyn keväällä, verojen ensimmäiset erät tulevat maksettavaksi syys-lokakuussa. Maksujärjestelyn erien lisäksi asiakkaan tulee maksaa uudet maksujärjestelyn aikana erääntyvät verot, jotta maksujärjestely pysyy voimassa. Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely raukeaa, jos asiakkaalle syntyy uutta verovelkaa tai ilmenee muita asiaan vaikuttavia syitä.

– Loppusyksy näyttää, miten lisäaikaa verojen maksuun hakeneet yritykset suoriutuvat verojen maksusta. Konkurssihakemusten määrä on ollut todella pieni tänä kesänä, koska moni vaikeuksissa ollut yritys on hakenut helpotettua maksujärjestelyä. Mahdollisten koronasta johtuvien konkurssien määrää pystytään siksi arvioimaan vasta loppusyksystä, Helin kertoo.

Alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja voi hakea lainaksi

Yritykset ovat voineet myös hakea tammi-, helmi- tai maaliskuussa maksamiaan arvonlisäveroja palautettavaksi. Kyseessä on laina, eli yritys ei saa pysyvästi pitää palautettavia maksuja.

Elokuuhun mennessä 5400 asiakasta on hakenut lainaksi alkuvuonna maksamansa arvonlisäverot. Verohallinto on palauttanut hakijoille arvonlisäveroja yhteensä 362 miljoonan edestä. Alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja voi hakea lainaksi elokuun loppuun saakka.

Lisäksi Verohallinto kertoo tukeneensa yrityksiä koronatilanteessa joustamalla menettelyistä ja tarjoamalla ohjeistusta.

Esimerkiksi ennakkoveroja on mahdollista muuttaa OmaVerossa pienemmäksi, jos yrityksen liikevaihto on pienentynyt. Muutoshakemuksia on tehty tänä vuonna yli 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

OmaVerossa voi myös hakea tarvittaessa lisäaikaa yrityksen veroilmoitukselle. Henkilöyritysten, esimerkiksi toiminimien, osalta lisäaikapyyntöjä tehtiin alkuvuonna 95 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöille, esimerkiksi osakeyhtiöille, myönnettiin keväällä automaattinen kuukauden lisäaika. Yhteisöistä 36 prosenttia hyödynsi mahdollisuutta.

Verohallinnossa on myös tehty asiakkaita helpottavia linjauksia esimerkiksi lounasseteleistä, koronatesteistä ja maskien verovähennyksestä.