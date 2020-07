Verottajalta parin sentin palautuksia – mistä on kyse?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusi laki on aiheuttanut hämmennystä.

Moni on saattanut loppuviikosta hieraista silmiään, kun tilille on ilmestynyt verottajalta jopa vain yhden sentin suuruisia veronpalautuksia.

Sosiaalisessa mediassa siirtoja on kummasteltu verottajan virheeksi, sillä varsinaisten veronpalautusten tulisi kilahtaa tilille vasta aikaisintaan elokuussa.

Verohallinnon ylitarkastaja Tarja Tapion mukaan ”mysteeripalautuksesta” ei tarvitse olla huolissaan. Syy löytyy marraskuussa 2019 muuttuneesta veronkantolaista, jonka vaikutukset näkyvät ensi kertaa konkreettisesti tänä vuonna.

Ylitarkastajan mukaan pankkitileille ilmestyneet muutaman sentin tai euron maksut ovat aiemmilta vuosilta syntyneitä liikamaksuja tai veronpalautuksia, jotka ovat olleet liian pieniä lähteäkseen yksin palautuksena maksuun.

Näissä tapauksissa ”liikamaksu” tai pieni palautus jäänyt odottelemaan asiakkaan saldoon, koska palautusraja ei ole ylittynyt.

– Nämä aiemmin palautumatta jääneet pienet maksut eivät ole kadonneet mihinkään, vaan ne ovat jääneet odottamaan muita palautuksia niin, että palautusraja ylittyy. Nyt asiakkaat ovat saamassa viime vuoden tuloveroista veronpalautusta, jonka maksupäivä on 4.8. Tämä veronpalautus on ’imaissut’ aiemmat pienet palauttamista odottavat maksut mukaan, koska palautuksen määrä on nyt yhteensä yli 10 euroa, Tarja Tapio selvittää Verkkouutisille.

Uusi laki määrää, että liikamaksut on maksettava asiakkaan tilille viipymättä, alle viikon sisällä. Näin ollen muutaman sentin palautus on voinut kilahtaa tilille heti, vaikka kesäkuussa päättyneiden verotusten ”pääpalautus” maksetaankin vasta veronpalautuspäivänä. Aiemmin ne ovat voineet tulla samassa paketissa.

Verohallinnosta kerrotaan Verkkouutisille uuden käytännön aiheuttaneen jonkin verran yhteydenottoja. Tarja Tapion mukaan kyseessä on käytäntö, joka tulee toistumaan tästä lähtien joka vuosi.

– Ilmiö tapahtuu nyt ja jatkossa. Kyseessä ei ole virhetilanne, Tapio vahvistaa.

– Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään eikä tästä aiheudu asiakkaalle haittaa.