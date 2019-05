Verottaja oikaisee tuhansia autoveropäätöksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päätöksiä oikaistaan autoverotaulukon muutoksien takia.

Verohallinto oikaisee autoverotusta koskevat uusien ajoneuvojen verotuspäätökset ajalta 3. jouluukuta – 31. joulukuuta 2018. Oikaistavia verotuspäätöksiä on yhteensä noin 3 000. Verohallinnon tiedotteen mukaan päätöksistä on tähän mennessä käsitelty jo lähes puolet ja loputkin on tarkoitus saada käsiteltyä pääosin kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

– 1.1.2019 voimaan tullut autoverolaki muutti autoverotaulukoita, jotta ne vastaisivat tarkemmin niitä verotasoja, jotka olivat käytössä ennen WLTP-päästömittaustavan käyttöön ottoa, verohallinto kertoo.

Uudet verotaulukot tulivat takautuvasti sovellettaviksi jo 3. jouluukta 2018 alkaen. Siksi verohallinto on oikaissut ennen uuden lain voimaantuloa tehtyjä autoverotuspäätöksiä joulukuulta. Oikaisut ovat koskeneet uusia ajoneuvoja, joissa muutoksenhakuoikeus on yleensä rekisteröidyllä asiamiehellä ajoneuvon ostajan sijasta.

– Joulukuun alun 2018 jälkeen auton ostaneen asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon. Autoliike hyvittää veronalennuksen ostajalle sen jälkeen, kun autoliike on saanut vahvistuksen verotuksen oikaisuun Verohallinnolta.

Verottajan mukaan osa autoliikkeistä oikaisi verotason jo ennalta joulukuussa tehtyjen kauppojen yhteydessä. Jos veronalennus koskee joulukuussa luovutettua uutta ajoneuvoa, eikä veron alennusta ole huomioitu jo autokaupan yhteydessä, auton ostaja voi kysyä liikaa kannetun autoveron palautuksesta ajoneuvon myyjältä.