Verottaja muistuttaa vuokratuloista

Verohallinto muistuttaa, että vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on aina ilmoitettava verotuksessa.

Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan. Tiedot vuokratuloista pitää ilmoittaa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa.

– Vuoden 2020 vuokratulot pitää ilmoittaa viimeistään ennen omaa, esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisen määräpäivää toukokuussa. Jos tiedot jättää ilmoittamatta, voimme määrätä veronkorotuksia, johtava veroasiantuntia Mervi Hakkarainen sanoo.

Verohallinto kokeilee tänä keväänä asiakkaiden ohjaamisessa ja valvonnassa ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia muistutusviestejä. Asiakasta muistutetaan OmaVerossa ilmoituksen jättövaiheessa personoidusti asioista, jotka hänen pitäisi veroilmoituksessaan huomioida.

– Asiakkaalla on muistutuksen perusteella mahdollisuus vielä muuttaa tai täydentää ilmoitustaan ennen lähettämistä. Näin voi välttää mahdollisen selvityspyynnön asiasta, Hakkarainen kertoo.

Verohallinnolle vuokratuloja ja vuokratappioita ilmoittavien määrä on kasvanut viidessä vuodessa 22 prosenttia. Kun vuonna 2014 tuloja ja tappioita ilmoitti Verohallinnolle yhteensä 324 000 henkilöä, vuonna 2019 ilmoittajia oli 394 000.

Yksi syy ilmoittajien määrän kasvamiseen ovat alustat, joiden avulla omaa kotia voi vuokrata yksittäisiä päiviä. Myös esimerkiksi AirBnb-tulot ovat vuokratuloja, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Verohallinto seuraa ja valvoo myös verkkopalveluiden kautta tapahtuvan vuokraustoiminnan ilmoitustietoja.

Vuokraamisesta saadut euromääräiset tulot ovat puolestaan viidessä vuodessa kasvaneet 25 prosenttia. Kun 2014 vuokratuloja ilmoitettiin Verohallinnolle 1,48 miljardia euroa, vuonna 2019 vuokratuloja ilmoitettiin 1,85 miljardia euroa.

Vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut, esimerkiksi vuokralaisen hankkimisesta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi Airbnb- tai muulle välittäjälle maksettu palkkio ja asunnon kiinteitä kustannuksia (esimerkiksi hoitovastike) vuokra-ajalta voi vähentää.

Jos kulut ovat suuremmat kuin tulot, vuokraustoiminnasta syntyy tappiota. Tappio vähennetään muista pääomatuloista. Tappiota voi syntyä esimerkiksi, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata.

Vuokratuloihin liittyviä kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää kuitteja ja tositteita tarvittaessa, niitä ei tarvitse

Täydennetyt tiedot pitää ilmoittaa OmaVerossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 4.5., 11.5. ja 18.5. Oman määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.

Nämä vuokrattavan kohteen on ilmoitettava:

• taloyhtiön tai kiinteistön nimi ja y-tunnus. Omaverossa näkyy valmiiksi asiakkaan osakehuoneistot ja kiinteistöt, jotka ovat Verohallinnon tiedossa. Omistuksista voi valita sen, johon kohdistuvia vuokratuloja ilmoittaa.

• vuokralaisen tiedot. Jos kohteessa on ollut useita lyhytaikaisia vuokralaisia, merkitse ”Nimi”-sarakkeeseen teksti ”Useita vuokralaisia”.

• vuokra-aika

• saadut tulot

• tiedot vuokratoiminnan kuluista.