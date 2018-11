Verotiedot vahvistavat: Hallitus lisännyt lähes kaikkien tuloja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verotilastot vaikuttavat tukevan hallituksen talouspolitiikasta tehtyjä arvioita.

Torstaina julkaistuista verotilastoista paljastuu, että sekä alle 1 700 euroa ansaitsevien että yli 6 000 euroa tienaavien määrä kasvaa.

Verotiedot vaikuttaisivat tukevan valtioneuvoston kanslian hiljattain tilaamaa tutkimusta tämän hallituskauden talouspolitiikan vaikutuksista työllisyyteen ja tuloeroihin.

Asiasta kertoi verohallinto (alla) ja siitä on uutisoinut ensin Ilta-Sanomat. Verotietojen perusteella alle 1 667 euroa kuukaudessa ansaitsevien määrä on vähentynyt viime vuodesta liki 20 000 ihmisellä kun taas yli 6 000 euroa tienaavien määrä on kasvanut vähän yli 9 000 hengellä.

Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen sanoi IS:lle, että pääsyy muutoksen ovat veronkevennykset ja työllisyyden parantuminen. Samaan päädyttiin myös lokakuussa julkaistussa valtioneuvoston kanslian tilaamassa tutkimuksessa. Verkkouutiset kertoo siitä tässä.

Tutkimuksen mukaan tällä hallituskaudella harjoitettu politiikka on lisännyt lähes kaikkien suomalaisten tuloja. Tutkimuksen perusteella etenkin punavihreästä oppositiosta kuullut väitteet tuloerojen kasvusta ovat niin ikään tuulesta temmattuja.

Tutkimuksessa todetaan, että tällä hallituskaudella harjoitettu talouspolitiikka on yhtäältä ollut hieman tuloeroja kasvattavaa, mutta toisaalta työntekoon entistä enemmän kannustavaa. Lopputuloksena kerrotaan, että tuloerot kasvavat hallituksen toimien seurauksena enää hyvin lievästi tai eivät lainkaan, kun työllisyyden parantuminen otetaan huomioon. Gini-kertoimella mitattuna kyse on vain noin 0-0,2 prosenttiyksikön muutoksesta.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen ja THL:n tutkimuspäällikkö Jussi Tervolan syyskuun lopussa valmistunut tutkimus Talouspolitiikan vaikutukset tuloeroihin ja työllisyyteen 2015–2018 löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

Kärkkäisen ja Tervolan selvityksen perusteella hallituksen toimet ovat työllisyysvaikutukset huomioiden lisänneet suomalaisten käteen jääviä tuloja kaikissa paitsi alimmassa tulodesiilissä. Tulot ovat siis kasvaneet 90 prosentilla suomalaisista. Alimmassakin desiilissä kyse on arviolta 0,4 prosentin laskusta tuloissa.

