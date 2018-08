Veroterveiset keskustalle: Ei voida heittää pelkkiä sloganeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Harri Jaskari huomauttaa, että veronkiristyksen estäminen on perusteltua kaikissa tuloluokissa.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari ihmettelee verokeskustelun kepeyttä ja sen osoittelevuutta. Hänen mukaansa kokoomusta pyritään ajamaan ilman perusteita suurituloisia suosivaan nurkkaan, vaikka hänestä kysymys on työllisyydestä ja talouskasvusta.

– Lähettäisin keskustalle terveiset, ettei pidä verokeskustelussa heitellä vain pelkkiä sloganeita. Jokaisessa tuloluokassa on löydettävä haasteet, joiden purkaminen johtaa lisätyöhön ja kasvuun, Jaskari sanoo.

Kyse on keskustelusta, jota erityisesti keskustan eduskuntaryhmä viritti kesäkokouksessaan Vantaalla. Ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen alleviivasi, ettei massiivisiin veronalennuksiin ole varaa, ja painopiste kevennyksissä olisi kohdennettava pienituloisiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo esittää, että kilpailukykysopimuksen kautta tulleet maksujen korotukset kompensoidaan veronalennuksilla. Kokoomus siis haluaa estää verojen kiristymisen kaikissa tuloluokissa. Jo nyt selvää on, että veronkevennykset ovat alle 300 miljoonaa euroa.

Jaskarin mukaan kevennysten kohdentaminen kaikkiin tuloluokkiin näyttäytyy perustellulta, kun katsotaan eri tuloryhmien erityispiirteitä.

Pienituloisilla kyse on siitä, että työ olisi kannattavaa. Tällöin puhutaan siitä, että myös pätkätyön tekeminen kannattaa. Asiaa avittaa reaaliaikainen tulorekisteri ja se, että verotus on kevyttä. Pienituloisten verotus on Suomessa OECD-maiden vertailussa kohtuullisen kevyttä.

Keskituloisten osalta kyse on Jaskarin mukaan siitä, että jo nyt tämä porukka pitää hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä veronmaksullaan, joka on kireämpää kuin esimerkiksi Ruotsissa. Veronmaksajien selvityksen mukaan 42 500 euroa vuodessa tienaavien tuloveroprosentti oli viime vuonna Suomessa 30,8, kun se Ruotsissa oli 25,7.

Keskituloisten verotuksessa kyse on myös talouskasvusta.

– Keskituloisten selkärangasta tämä homma on maksettu. Meidän tulee miettiä, että ihmiset, jotka haluavat kenties tehdä enemmän töitä tai edetä urallaan, niin olisi järkevä näin tehdä. Kysymys on siis myös talouskasvun avittamisesta, kun puhutaan keskituloisten veroasteesta, Jaskari sanoo.

Suurituloisten osalta taas puhutaan siitä, että siellä tehdään valintaa, missä työskennellään. Onko Suomi kilpailukykyinen ympäristö heille vai tarjoaako kenties Saksa, Ruotsi, Britannia tai USA paremman ympäristön?

– Kun puhutaan osaamisen tukemisesta, niin silloinhan me puhumme myös tämän paremmin tienaavien osan verotuksesta. Emme voi aina sanoa, että täältä kyllä voidaan ottaa.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona.