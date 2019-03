Kokoomusedustajan mielestä yrittäjille koittaisi pahat ajat Sdp:n uudessa komennossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kehuu Facebook-päivityksessään Kauppalehden analyysiä Sdp:n halusta purkaa hallituksen läpi viemät veropäätökset. KL:n mukaan ”lahtipenkissä” ovat erityisesti yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys, jos Sdp pääsee valtaan.

– Lyhyesti silloin slogan on VEROT YLÖS, TYÖT MAAILMALLE, IHMISET SOSIAALILUUKULLE. Ja tämä tehdään samanaikaisesti, kun on näköpiirissä selviä merkkejä kasvun taittumisesta, Harri Jaskari kirjoittaa.

– Yrittäjille koittaa pahat ajat uudessa komennossa. Yrittäjävähennys halutaan poistaa. Sdp haluaa verottaa voimakkaammin pääomatuloja ja varallisuutta (lue vähemmän panostuksia yrittäjyyteen ja Suomeen), hän jatkaa.

– Institutionaalilta sijoittajilta perittäisiin lähdevero (lue vähemmän investointeja Suomeen). Rahoitusala laitetaan verolle (lue korkeampi lainan hinta).

Jaskarin mukaan Sdp perustelee ”hassusti”, että omistamisen osuus verotuloista on Suomessa pienempi kuin EU:ssa keskimäärin (16 prosenttia ja 21 prosenttia).

– Kyllähän se on pienempi, koska Suomessa on huomattavasti vähemmän omistusta. Kaikki mahdollinen omistus on yritetty sosialisoida valtiolle verojen kautta, kansanedustaja huomauttaa.

– Itse uskon, että maltilliset veronkevennykset tuovat lisää verotuloja. Työn veroprosentteja on alennettava kautta linjan. Marginaaliveroprosentti on saatava alle 50. Yrittäjyydessä riskin ja tuoton suhde on huomioitava. Varainsiirtovero estää ihmisten liikkumista työn perässä. Lahja- ja perintövero on syytä poistaa ja korvata luovutusvoittoverolla. Näin Suomeen saadaan liikettä!