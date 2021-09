Veronmaksajien toimitusjohtaja KL:lle: Hallitus tekee ison periaatteellisen virheen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teemu Lehtisen mukaan menokehyksiin on palattava ensi vaalikaudella.

Veromksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen summaa Suomen ja Ruotsin talouspolitiikan erot seuravaasti, molemmissa maissa on demarivetoinen hallitus,

– Ruotsissa tulee erittäin merkittävä kevennyspaketti, joka tuo tuntuvasti lisää rahaa lompakkoon, kuten Ruotsin sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri asian totesi.

– Tässä on iso ero Suomen ja Ruotsin välillä. Suomessa on elvytetty vain lisäämällä menoja. Suomessa ansiotulojen verotus menee tasaisella, Lehtinen sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Kun Lehtiseltä kysytään, mikä on riihen suurin arvokysymys, hän vastaa:

– Isoin avoin kysymys on pyrkimys kiristää veroja 100–150 miljoonaa euroa. Siihen on ollut eniten tyrkyllä sosiaalidemokraattien ajama viiden prosentin lähdevero tietyille osingoille. Se on aikamoisessa vastatuulessa, koska valtiovarainministeriö pitää sitä huonosti toteuttamiskelpoisena.

Hänen mukaansa menokehysten ylittäminen on iso periaatteellinen ongelma.

– Se on iso ja periaatteellinen ongelma. Seuraavan hallituksen pitää korjata virhe, jotta uskottavuus taloudenpitoon palaa, Lehtinen pohtii.