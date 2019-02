Veronmaksajat: Edessä ovat sosiaaliturvavaalit

Veronmaksajain Keskusliiton mielestä Toimi-hankkeen linjaukset ovat hyvä perusta sosiaaliturvan uudistamiselle.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan Toimi-hankkeen linjaamat viisi peruspilaria ovat hyvä pohja keskustelulle ensi vaalikaudella käynnistettävästä laajasta sosiaaliturvan uudistuksesta. Hän oli mukana hankkeen parlamentaarisessa seurantaryhmässä.

– Nyt on laajasti yhdessä todettu, että sosiaaliturvan tulee tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista. Tärkeä yhteisesti hyväksytty lähtökohta on myös se, että sosiaaliturvan on tuettava yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa, Lehtinen sanoo.

Hänen mielestään näiden peruslinjausten varassa on hyvä rakentaa sosiaaliturvaa, joka edistää laajasti jaettua tavoitetta työllisyysasteen selkeästä nostamisesta lähivuosina ja vuosikymmeninä.

– Edessä ovat sosiaaliturvavaalit. Kaikilla kansalaisilla ja koko hyvinvointiyhteiskunnalla on niissä paljon pelissä. Siksi keskustelussa tulisi välttää kevytmielistä populismia ja lyhytnäköistä irtopisteiden hakua. Toimi-hankkeessa tämä onnistui hyvin.

Lehtinen muistuttaa, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on väestön ikääntyessä suurten haasteiden edessä. Suomen on löydettävä tehokkaat keinot työllisyyden selkeäksi parantamiseksi, jotta kansalaisten tarvitsemien julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen rahoitusperusta voidaan jatkossakin turvata. Päättäjiltä on syytä odottaa rohkeutta rakenteellisissa uudistuksissa.

– Sosiaaliturvan uudistuksella on parannettava työnteon kannustimia ja purettava suoranaisia kannustinloukkuja. Kaikkia on kannustettava mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan työelämään ja yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen, hän sanoo.

