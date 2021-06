”Veronkorotukset ovat tarpeen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SAK havittelee pääomatuloja, kun muuta ei voi enää verottaa.

Suomen talouden kestävyysvaje on pahentunut kuluneen vuoden aikana, mutta yritykset ovat vielä onnistuneet kasvattamaan voittojaan, kertoo Talouselämä. SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta sanoo, että näin ollen tulee korottaa pääomatulojen verotusta. Muualta kun ei enää voi.

– Suomessa on vahva konsensus, että työn verotusta ei ainakaan pidä nostaa. Silloin katse kääntyy pääomien puoleen. Veronkorotukset jollain aikataululla ovat varmasti tarpeen, sanoo Kaukoranta.

Aktian johtava veroasiantuntija Ville-Matti Lindgren huomauttaa, että pääomaverotuksen kiristäminen vähentäisi sijoittamisen ja yrittämisen houkuttelevuutta, ”vaikka suunnan pitäisi olla päinvastainen.” Lindgren nostaa myös esille, että osakesäästötili on saanut paljon pankkitileillä makuutettua rahaa liikkeelle, mikä on välillisesti luonut myös työpaikkoja.

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää korostaa Suomen olevan niukan pääoman maa. Vähäisestä pääomasta saadaan vähän verotuloja.

SAK:n Kaukoranta ei kuitenkaan haaveile proggressivisesta tuloverosta, vaan ”veropohjan tiivistämisestä”. Hänen mukaansa listaamien ja listaamattomien yritysten osinkoverot pitäisi yhtenäistää ja perheyritysten verokohtelua muuttaa, mikä ”kasvattaa valtion tuloja että parantaa verotuksen oikeudenmukaisuutta.” Hänen mukaansa veronkorotusten vahingollisuus ei kelpaa niiden vastustamisen perusteeksi.

– Se, että on haittoja, ei ole peruste vastustaa korotuksia. Jos mitään veroja ei koroteta, niin sitten on lähdettävä leikkaamaan julkisia menoja. Silläkin on haitallisia vaikutuksia, sanoo Kaukoranta.