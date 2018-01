”Veronkorotuksella ei voi selittää, ettei hinta ole Alkoa halvempi”

Veronmaksajien ekonomistin mukaan veronkorotuksen vaikutus long drink -tölkin hintaan on 0,05 euroa.

Ruokakeskon tavarakaupan johtaja Ari Akseli kertoo Kauppalehdessä, että veronkorotus on syy, miksi vahvempien alkoholijuomien hinnat eivät päivittäistavarakaupassa laskeneetkaan niin paljon, kuin etukäteen hehkutettiin.

Vuoden alussa päivittäistavarakauppoihin myyntiin tulleiden aiempaa vahvempien alkoholijuomien hinnat eivät ole olleet merkittävästi halvempia kuin Alkossa. Esimerkiksi Hartwallin Original long drink -juomatölkin hinta on Ylen mukaan Prismassa 2,32 euroa ja K-citymarket Isossa Omenassa 2,53 euroa. Alkossa hinta on sama kuin K-citymarketissa eli 2,53 euroa. S-ryhmä on ostanut tuotteet vanhalla verokannalla, joten hintaero tulee S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksan mukaan vielä pienenemään.

– Veronkorotus söi suuremman hinta-alennuksen, Ruokakeskon Akseli perusteli Kauppalehdelle.

Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluinen huomauttaa, että Alkoa koskevat alkoholiverot samalla tavalla kuin päivittäistavarakauppojakin.

– Mikäli hinta on tietyissä kaupoissa samalla tasolla kuin Alkossakin, ei veronkorotuksilla voi luonnollisestikaan selittää sitä, ettei hinta ole Alkoa halvempi, Kalluinen toteaa Verkkouutisille.

Veronmaksajien Kalluinen on laskenut veronkorotuksen vaikutuksen tölkin hintaan. Esimerkiksi long drink -juoman hinta nousee veronkorotuksen myötä 0,16 euroa litralta, mikä on 0,05 euroa tölkiltä.

– Tämän perusteella sanoisin, ettei veronkorotuksella ole suuren suurta vaikutusta pantilliseen myyntihintaan, Kalluinen sanoo.

Veronkorotuksen hintaa korottava vaikutus on noin kaksi prosenttia.

Myös valtiovarainministeriö on päätynyt samaan lopputulokseen veronkorotuksen vaikutuksesta.

Hartwallin Original Long Drink -tölkki maksoi Alkossa ennen vuoden vaihdetta 2,47 euroa. Nyt tölkin hinta on 2,53 euroa. Alkon hintaa on siis korotettu 0,06 euroa.

Ruokakeskon Ari Akseli ja S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa ennakoivat vuosi sitten, että vahvempien alkoholijuomien hintataso tulee olemaan päivittäistavarakaupassa selvästi alempi kuin Alkossa. Päivittäistavarakauppa ry:n tilaamassa tutkimuksessa ennustettiin hintojen putoavan jopa 40 prosenttia.