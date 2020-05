Veronika Honkasalo: Poikkeusoloissa pidettävä kiinni perustuslaista

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan asiantuntijoiden suosituksia on arvioitava myös kriittisesti.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on huolissaan rajoitustoimien inhimillisistä ja terveydellisistä vaikutuksista esimerkiksi lapsiin, yli 70-vuotiaisiin ja terveydenhuollon hoitojonoihin.

Honkasalo piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskuntakeskustelussa valmiuslain pykälien käyttöasetusten jatkamisesta.

– Koska rajoituksilla on raskaita seurauksia, on tärkeää, että niitä puretaan heti kun mahdollista. Tämän on tapahduttava hallitusti, ja tilannetta on seurattava herkeämättä.

Hänen mukaansa puututtaessa kansalaisten perusoikeuksiin vain välttämättömät, oikeasuhtaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat ratkaisut ovat mahdollisia. Perustuslaki ja lainsäädäntö asettavat oikeudelliset ehdot kaikelle hallituksen ja viranomaisten toiminnalle.

– Elämme onneksi maassa, jossa hallitukset eivät voi tehdä mitä tahansa, vaan kaiken toiminnan on perustuttava lakiin. Myös ja etenkin poikkeusoloissa on pidettävä kiinni perustuslaista, ja Suomen on oltava oikeusvaltio huomennakin.

Honkasalo kiitti Suomen reaktiokykyä ja muistutti tutkimustiedon merkityksestä epidemian hallinnassa.

– Suomalainen strategia on ollut järkevä, tasapainoinen ja toimiva. Epidemian hoidossa on onnistuttu esimerkillisesti, vaikka virheitäkin on osunut matkan varrelle. On elintärkeää, että päätöksenteko perustuu parhaalle ja ajankohtaisimmalle tutkimuspohjaiselle tiedolle, Honkasalo sanoi.

Honkasalo piti lisääntynyttä asiantuntijuuden politisointia huolestuttava ilmiönä, sillä riippumattomien tutkijoiden rooli on päätöksenteossa keskeinen. Hänen mukaansa asiantuntijoiden suosituksia on arvioitava myös kriittisesti, ja demokratiassa päätösten taustojen on oltava jokaisen nähtävillä.

– Epidemiaa vastaan ei kuitenkaan taistella huutoäänestyksin. Asiantuntijat ovat joutuneet kohtaamaan myös täysin asiatonta kohtelua.