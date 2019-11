Veronika Honkasalo: Muistettava, että palautuskielto koskee myös rikollisia

Poliisi on keskeyttänyt palautukset Irakiin EIT:n päätöksen jälkeen.

Poliisi tiedotti viikonloppuna keskeyttävänsä toistaiseksi palautukset Irakiin ”pois lukien rikosperusteiset palautukset”.

– On hyvä muistaa, että palautuskielto koskee myös rikoksentekijän palauttamista kotimaahansa, jos hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo tviittaa.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kommentoi poliisin tiedotetta viikonloppuna toteamalla, että kyse ei ole hallituksen vaan poliisin ratkaisusta. Hänen mukaansa päätös on määräaikainen ja ehdollinen.

– Kyse on myös vain Irakista. Sinnekin jatketaan rikollisten palautuksia. Palautukset tulevat rullaamaan normaalisti, Kärnä sanoi.

Veronika Honkasalo on jakanut alta löytyvän Helsingin Sanomien jutun. Siinä kerrotaan, ettei päätöksellä keskeyttää pakkopalautukset Irakiin ole käytännön vaikutuksia toistaiseksi, koska palautuksia ei ole suunniteltu lähiviikoille.

Poliisin mukaan palautustilannetta selvitetään myös muiden maiden osalta. Päätöksen takana on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antama langettava päätös, joka koski Irakiin palautetun ja siellä surmatun miehen tapausta.

Poliisi on poistanut Irakiin tänä vuonna 46 henkilöä. Heistä arviolta noin puolet on poliisin mukaan syyllistynyt rikoksiin Suomessa.

