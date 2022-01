Veronika Honkasalo: Kansanedustaja levittää asiattomia syytöksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen syytti kollegansa tekemää lakialoitetta juutalaisvastaiseksi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo puolustaa jättämäänsä lakialoitetta, jolla kiellettäisiin Israelin siirtokunnista tulevien tuotteiden tuonti Suomeen.

Aiemmin tällä viikolla kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen syytti lakialoitetta antisemitistiseksi eli juutalaisvastaiseksi.

– Käsittämätöntä, että toinen kansanedustaja levittää näin asiattomia syytöksiä ja virheellistä tietoa lakialoitettani koskien. Lakialoitteen tarkoituksena on kieltää laittomista siirtokunnista tulevien tuotteiden tuonti Suomeen. Tässä lakialoitteessa on kyse ihmisoikeuksien puolustamisesta. Juutalaisvastaisuus sen kaikissa muodoissa on tuomittavaa, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

Honkasalon mukaan YK:n turvallisuusneuvosto, EU, Suomen hallitus ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjät ovat todenneet, että Israelin palestiinalaisalueille perustamat siirtokunnat ovat laittomia.

– Ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch ja Israelin merkittävin ihmisoikeusjärjestö B’Tselem ovat todenneet Israelin järjestelmän täyttävän apartheidin tunnusmerkit. Kannanotoista huolimatta Israel jatkaa koko ajan siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaisten kotien tuhoamista. Tarvitaan konkreettisia toimia, joilla Israelin laittomat toimet saadaan lopetettua, Honkasalo toteaa.