”Veromuutokset toimivat polttomoottorikieltoa paremmin”

Kokoomuksen kansanedustajat kirittävät seuraavaa hallitusta mittaviin toimiin liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Anne-Mari Virolaisen ja Mia Laihon mielestä autoliikennettä tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta mahdollisimman vähäpäästöisesti, joka tapahtuu teknologioiden kehityksen avittamana.

Kokoomusedustajat painottavat, että päästötön liikenne on saavutettavissa paremmin kannustimilla kuin kielloilla.

– Kokoomuksen tavoitteena on, että sähköä, vetyä tai biokaasua käyttävät ajoneuvot ovat teknologian kehittyessä fossiilista polttoainetta käyttäviä autoja kilpailukykyisempiä viimeistään 2030-luvulla. Kehitystä tulee tukea auton hankinnan verotusta alentamalla, mikä edesauttaa autokannan nuorentumista. Autoveroa on alennettava ja päästöttömien sekä vähäpäästöisten autojen autovero on poistettava, he sanovat.

Virolaisen ja Laihon mukaan vasemmiston haaveleima polttomoottorikielto käytännössä toteutuskelvoton toimenpide ja rokottaisi erityisesti pieni- ja keskituloisia perheitä.

– Kun uudet teknologiat ovat kehittyneet sille tasolle, että ne ovat tavallisen kuluttajan kukkarolle sopivia, on aika niiden laajamittaiseen käyttöönottoon, edustajat sanovat.

Toinen keino kokoomusedustajien mukaan olisi porrastaa myös työsuhdeautojen verotusarvoa päästöjen mukaan.

– Näin voisimme saada muutamassa vuodessa uusia ympäristöystävällisempiä autoja käytettyjen autojen markkinoille. Myös käyttövoimavero olisi syytä poistaa kaasu- ja sähköautoilta sekä auton muuntamista kaasuautoksi voitaisiin tukea määräaikaisesti konversiotuella.

Sitra julkaisi viime vuonna selvityksen, jossa Suomen visioitiin pääsevän 60 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä ja vieläpä kustannustehokkaasti. Raportissa esitetyt toimet perustuvat ainoastaan polttoaineiden ja käyttövoimien muutoksiin. Julkisen liikenteen kehittäminen antaa vielä oman lisäpotkunsa päästökamppailuun.

– Myös joukkoliikenne kuuluu teille ja raiteille. Kokoomus onkin valmis korottamaan kaupunkien joukkoliikennetukea. Keskeisintä tieverkkoa ja liikenneyhteyksiä on kehitettävä parlamentaarisen 12-vuotisen suunnitelman pohjalta. Kaikkiaan alueiden erityispiirteiden huomioiminen on olennainen osa toimivaa liikennesuunnittelua, Virolainen ja Laiho sanovat.