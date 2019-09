Outi Mäkelä: Verokuiskaaja ei kunnille supattele

Outi Mäkelän mukaan verottajan ote on lipsumassa.

Suomi on maa, jossa viranomaisiin on voinut pääsääntöisesti luottaa ja niin on kansa luottanutkin. Nyt tuntuu kuitenkin, että yhdellä suurista, nimittäin verottajalla ote on lipsumassa.

Olen jo viikkojen ajan yrittänyt etsiä netistä tietoa kuntia kohtaavasta katastrofista – eli siitä, että näillä näkymin 600-700 miljoonaa tälle vuodelle kuuluvia verotuloja jää tilittämättä kunnille. Verottajan tiedotteista, uutiskirjeistä tai nettisivuilta ei löydy aiheesta mitään tietoa.

Muista havaituista ongelmista verottajalla löytyy kyllä tiedotteita: Elokuussa 2836 suomalaista sai verottajalta virheellistä postia, jossa kirjeisiin oli päätynyt toisten asiakkaiden tietoja. Kesäkuussa verohallinto on lähettänyt yrityksille aiheettomia pyyntöjä selvittää ennakonpidätystietoja. Kesäkuussa on myös ilmoitettu, että osalle yhteisöasiakkaista on lätkäisty aiheeton myöhästymismaksu.

Televisiosta tulee mainos, jossa veronmaksajaa opetetaan halaamaan verokarhua. Twitterissä verottaja mainostaa verokuiskaajaa, joka tuo mielenrauhaa verottajan kanssa asiointiin. Väistämättä tulee olo, että nyt on pantu resursseja väärään paikkaan. Meditointia tai mielikuvamainontaa ei tarvittaisi, jos asiat sujuisivat.

Vaikea ymmärtää, miksi verohallinto on työntänyt päänsä pensaaseen tämän verotilitysasian suhteen, josta on kohuttu ja huhuttu jo monta kuukautta.

Kuntaliitto on onneksi asiasta tiedottanut ja ottanut myös tiukan edunvalvonnallisen otteen asioiden selvittämiseksi. Puhutaan kuntien kannalta sellaisista summista, että niiden osalta pitää kohtalaisen pian tulla selvyys, miten verottajan velka kunnille ensi vuonna käsitellään siten, että se ei vääristä kuntien taloudenhallintaa.

Kuntamarkkinoiden paneelissa pääministeri puhui verotulojen häviämisestä, eikä siitä, että ne kuitenkin tilitetään kunnille jossain vaiheessa. Toivon hartaasti, että tässä on sentään kyse jonkinlaisesta tietokatkoksesta, eikä kuntien ryöstöstä.

No – miten sattuukin, että kun olen juuri saanut blogin aiheesta valmiiksi, sähköposti kilahtaa ja pääjohtaja Markku Heikuralta tulee pahoitteleva viesti veronsaajille. Parempi myöhään, kuin ei milloinkaan. Siinä todetaan pahoitellen, että ennakonpidätyksiä on kertynyt jopa 600-700 miljoonaa euroa ennustettua vähemmän. Kertymän vajeen on yleisesti oletettu johtuvan tulorekisterin käyttöönotosta, mutta kyse ei olekaan yksin siitä. Merkittävin syy onkin ennakonpidätysmenettelyn muutos 2019 alussa, jolloin erillinen sivuverokortti poistui. Muutoshan tarkoitti sitä, että ennakkoperintämenettelyssä luovuttiin palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, minkä johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina. Uuden käytännön pitäisi johtaa siihen, että veronpalautusten määrä vähenee huomattavasti, kuten myös ennakonpidätysten määrä. Kääntöpuolena toki se, että mätkyjen määrä lisääntynee.

Eli syy siis alkaa ilmeisesti olla selvillä, eivätkä verotulot ole hävinneet, mutta tilitykset viivästyvät ja tulevat aiheuttamaan melkoisen sopan veronsaajille. Ainakin meillä toivotaan, että verosaatavista voidaan muodostaa selkeä kuva ja kirjausmenettelystä voidaan sopia niin, että saatavat voidaan kohdentaa sille vuodelle, jolle ne kuuluvatkin. Ja tämä kaikki mielellään jo ennen kuin ensi vuoden budjetit nuijitaan ja veroprosenttipäätökset tehdään – eli marraskuun puoliväliin mennessä.

Jotenkin sitä olettaisi, että verotukseen tehtävien muutosten vaikutuksia osattaisiin ennakoida tätä paremmin ja ongelmatilanteiden tiedotuksessa kannattaisi noudattaa avointa linjaa – ainakin jos samaan aikaan on menossa kampanja, jolla verottajasta yritetään tehdä helpommin lähestyttävää.

Outi Mäkelä Outi Mäkelä on Nurmijärven kunnanjohtaja ja entinen kokoomuksen kansanedustaja.