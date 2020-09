Veroja alas, talous tasapainoon – ”Ruotsissa on paremmat demarit”

Kokoomuksen Timo Heinonen kiittelee Ruotsin budjettilinjaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen soimaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen linjaa ja kiittelee Ruotsissa tehtyjä päätöksiä.

– Totuus kuitenkin on, että Ruotsissa on paremmat demaritkin kuin Suomessa ja siellä työnverotusta ja verotusta lasketaan osana ensi vuoden budjettia, Heinonen tviittaa.

Hän vastaa entiselle keskustan kansanedustajalle Olavi Ala-Nissilälle. Ala-Nissilä totesi, ettei EU-varoja käytetä missään maassa verojen alentamiseen.

Ruotsin sosialidemokraattijohtoinen hallitus esittää ensi vuoden budjetissaan noin 30 miljardin kruunun eli 2,88 miljardin euron veronalennuksia. Tuloveroja laskettaisiin peräti 13,5 miljardilla kruunulla eli 1,3 miljardilla eurolla.

– Veronalennus on sekä korvaus että taloudellinen kannustin, joka lisää ihmisten määrää töissä ja työtuntien määrää, budjettiesityksessä todetaan.

Työtä onkin kuvattu budjetin punaiseksi langaksi. Ruotsin valtiovarainministeri, sosialidemokraattien Magdalena Andersson arvioi maanantaina budjetin synnyttävän Ruotsiin ensi vuonna 75 000 uutta työpaikkaa. Andersson totesi työn nostavan Ruotsin ulos koronakriisistä.

Ruotsin ennätyksellisen vahva julkinen talous ja korkea työllisyysaste antavat sille pelivaraa talouskasvun tukemiseen. Budjetti nostaa julkisen velan noin 42 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Luku on pieni. Suomen velkasuhteen on arvioitu kasvavan koronakriisin seurauksena jopa 80 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Ruotsissa taas arvioidaan, että budjetti saadaan ylijäämäiseksi ja valtion velka painettua alle 40 prosenttiin vuonna 2023.

Täällä linja on ollut toinen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen budjetti on noin 11 miljardia euroa alijäämäinen. Työllisyyspäätöksiä hallitus on ilmoittanut tehneensä yli 30 000 uuden työllisen edestä. Maali siirrettiin kuitenkin hallituskauden lopusta vuosikymmenen loppuun. Itse lukuakin on haastettu. Hallitus esitteli riihen jälkeen työllisyystoimista listauksen, joka ei sisältänyt työllisyyttä vähentäviä päätöksiä. Lisäksi osa työllisyyspäätöksistä oli tehty jo ennen budjettiriihtä. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on laskenut hallituksen päättäneen todellisuudessa vain noin 5 000 työllisen toimista.

LUE MYÖS:

75000 työpaikkaa, velkasuhde 42 prosenttiin − näin Ruotsi pyrkii kriisin yli