Veroilmoitus kannattaa nyt tarkistaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensimmäinen veroilmoittamisen määräpäivä on tiistaina.

Palkan- ja eläkkeensaajien ensimmäinen veroilmoittamisen määräpäivä on jo huomenna tiistaina 5.5, Verohallinto muistuttaa.

Muut määräpäivät ovat 12. ja 19.toukokuuta. Jokaisen oma määräpäivä on merkitty postissa tuulleeseen esitäytettyyn veroilmoitukseen ja verkkopalvelu OmaVeroon.

Viisi miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa ovat saaneet esitäytetyn veroilmoituksensa maalis-huhtikuussa.

– OmaVerossa esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen käy nopeasti. Jos tietää että veroilmoitukseen on täydennettävää, esimerkiksi vähennyksiä, tarvittavat tiedot kannattaa varata valmiiksi esille. OmaVero ohjaa käyttäjää eteenpäin, verohallinnon viestintäpäällikkö Nilla Hietamäki sanoo tiedotteessa.

Hietamäen mukaan valtaosalla esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat jo valmiiksi oikein. Hän kuitenkin muistuttaa, että veroilmoituksen tietojen oikeellisuus on asiakkaan vastuulla.

– Tiedot pitää aina tarkistaa. Jos ne ovat oikein eikä täydennettävää ole, ei tarvitse tehdä mitään.

Tulojen ja vähennysten lisäksi esitäytetyltä kannattaa tarkistaa omat perustietonsa. Erityisesti kannattaa katsoa, että tilinumero on oikein. Se nopeuttaa mahdollisen veronpalautuksen saamista.

Myös kiinteistöverotuspäätöksen tarkistamisen aika on nyt. Kiinteistön omistavilla henkilöasiakkailla on 5. toukokuuta määräpäivä myös kiinteistöverotuspäätöksen tarkistamiselle. Kiinteistöverotuspäätökset on toimitettu asiakkaille maaliskuussa.