Verohallinto: Nettikauppojen kaupanteko EU:ssa helpottuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Heinäkuusta alkaen kuluttajamyyntien arvonlisäverot voi maksaa vain yhden maan kautta.

Muuttuva EU:n arvonlisäverolainsäädäntö helpottaa verohallinnon tiedotteen mukaan kuluttajakauppaa tekeviä verkkokauppoja. Heinäkuun alusta alkaen yrityksen ei tarvitse rekisteröityä alv-verovelvolliseksi kaikkiin niihin EU-maihin, joihin yritys myy tavaroita tai sähköisiä palveluja kuluttajille.

Yritys voi rekisteröityä erityisjärjestelmään yhdessä EU-maassa. Järjestelmän kautta voi hoitaa keskitetysti arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen velvollisuudet. Erityisjärjestelmää voivat käyttää yritykset, jotka myyvät palveluita tai tavaraa EU:ssa asuville kuluttajille. Suomessa nämäkin veroasiat voi hoitaa OmaVerossa.

Jos verkkokaupan liikevaihto on vuosittain yli 10 000 euroa, yrityksen kannattaa käyttää uutta EU:n erityisjärjestelmää, nimeltään ”One Stop Shop”. Jos One Stop Shop ei ole käytössä, yrityksen pitää edelleen rekisteröityä alv-velvolliseksi kaikkiin niihin maihin, joihin se myy tavaraa tai palveluja kuluttajille.

– Kun ottaa erityisjärjestelmän käyttöön, tavaroiden ja palvelujen kuluttajamyyntien verot voi ilmoittaa ja maksaa yhden EU-maan kautta. Erityisjärjestelmää käyttävän yrityksen ei siis tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen, ylitarkastaja Annaliisa Pöyhönen verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

One Stop Shop -järjestelmään voi rekisteröityä ennakkoon OmaVerossa. Rekisteröinti tulee voimaan 1. heinäkuuta. Erityisjärjestelmä on vapaaehtoinen. Yritys voi edelleen halutessaan myös rekisteröityä alv-velvolliseksi kaikkiin maihin, jossa yrityksellä on kuluttaja-asiakkaita.

Nykyinen järjestelmä kattaa vain tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen arvonlisäverot. Kaikki nykyistä järjestelmää käyttävät yritykset siirretään automaattisesti uuteen One Stop Shop -järjestelmään. Uusi järjestelmä kattaa kaikki palvelut ja tavaroiden myynnit EU-alueen kuluttajille.

Jos verkkokaupan kuluttajamyynti muihin EU-maihin on kahtena peräkkäisenä vuotena enintään 10 000 euroa, yritykset voivat halutessaan ilmoittaa ja maksaa kuluttajakaupan arvonlisäveron heinäkuun alusta alkaen kotimaassaan. Aiemmin EU-maissa on ollut voimassa jäsenvaltiokohtaiset etämyynnin raja-arvot, joista nyt luovutaan.

– Pienen yrityksen ei siis tarvitse välttämättä selvittää muiden EU-maiden alv-kantoja, joihin se tavaraa tai sähköisiä palveluja kuluttajille myy. Riittää, että toimii Suomen arvonlisäverosäädösten mukaan. Näiden pienten yritysten ei tarvitse myöskään liittyä One Stop Shop -erityisjärjestelmään, Pöyhönen sanoo.

Suomessa y-tunnukselliset yritykset voivat tehdä alv-rekisteröinnin ja hoitaa ilmoittamisen OmaVerossa.

Verkkokauppaa tekevällä pienellä yrityksellä pitää olla kiinteä toimipaikka vain Suomessa, jotta arvonlisäverot voi maksaa vain Suomeen. Arvolisäverojen maksaminen Suomeen onnistuu vain yrityksiltä, jotka myyvät tavaroita kuluttajille tai tele- lähetys- ja sähköisiä palveluja. Näitä palveluja ovat esimerkiksi radiolähetyspalvelut, verkkosivujen isännöinti ja ohjelmistojen toimittaminen.