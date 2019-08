Verohallinnon kirjemokan syynä tulostusongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verohallinto on mahdollisimman pian yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita virhe koskee.

Tämän hetkisen tiedon mukaan virheitä on osassa 6.8. päivätyistä 27 000 kirjeestä, joista verotuspäätöksiä on 16 800. Virheelliset kirjeet ovat saapuneet asiakkaille postitse 8.8. lähtien.

Verohallinto sanoo keskeyttäneensä kirjeiden tulostuksen heti, kun virhe havaittiin. Tätä ennen postitetuissa kirjeissä ei ole ollut tulostusvirheitä, joten esimerkiksi elokuussa maksetut veronpalautukset ja jäännösverot ovat olleet asiakkaiden saamissa kirjeissä oikein.

– Käyttämämme tulostusratkaisu on jostain vielä tietämättömästä syystä sotkenut eri kirjeiden tietoja keskenään. Verotuspäätöksissä on saattanut olla toisen asiakkaan tietoja, esimerkiksi verotus- ja puolisotietoja. Myös yritys- ja henkilöasiakkaiden tietoja on mennyt tulostusvaiheessa sekaisin, kertoo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma.

– Ongelma oli nimenomaan tulostusvaiheessa. Verotusjärjestelmässä ja OmaVerossa tiedot ovat oikein. Esimerkiksi verotuspäätökset ja verokortit ovat OmaVerossa oikein, ja ne löytyvät sieltä pdf-muotoisina, hän sanoo.

Verohallinto lähettää kirjeen kaikille asiakkaille joita virhe on koskenut tai joiden tietoja on mennyt virheellisiin kirjeisiin. Lisäksi Verohallinto lähettää virheellisen kirjeen saaneille asiakkaille uuden päätöksen, esimerkiksi verotuspäätöksen tai verokortin.

– Asiakkaiden ei siis tarvitse itse ottaa yhteyttä vaan odottaa rauhassa uutta kirjettä Verohallinnolta, Levasma sanoo.

Koska tiedot ovat verotusjärjestelmässä oikein, mitään taloudellisia seuraamuksia ei asiakkaille virheellisistä kirjeistä ole. Virheellisen verotuspäätöksen voi tuhota.

– Kaiken kaikkiaan kyseessä on vakava virhe, josta olemme todella pahoillamme. Selvitämme perin pohjin, miten virhe on tapahtunut ja varmistamme, ettei vastaavaa virhettä enää pääse tapahtumaan. Olemme tehneet tapahtuneesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle, sanoo Levasma.