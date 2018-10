”Veroasioissa lepsuilevien jäsenmaiden EU-tuet jäädytettävä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäen mukaan jäsenmaiden pitää pelata samoilla säännöillä.

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta käsittelivät tänään yhteisessä istunnossaan komission antamaa esitystä EU-tukirahojen kytkennästä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Esityksen perusteella jäsenmailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, voidaan jäädyttää EU-tukien maksaminen.

– Kyse on keskinäisestä luottamuksesta EU-maiden välillä. On väärin, että myös suomalaisten veronmaksajien rahaa käytetään jäsenmaiden hyväksi, jotka eivät pelaa samoilla säännöillä kuin muut. EU on nyt ryhdistäytymässä omien perusarvojensa puolustamisessa, toteaa ryhmänsä neuvottelijana budjettivaliokunnassa toimiva Anneli Jäätteenmäki (kesk./ALDE) tiedotteessa.

Jäätteenmäen esityksestä valiokuntien esittelijät ovat sisällyttäneet valmistelemaansa parlamentin pohjakantaan EU-tukirahojen ehdollisuuden ulottamisen myös verotuskysymyksiin.

– Reilusti ja tasapuolisesti kaikkia kansalaisia ja yrityksiä kohteleva sekä toimiva ja avoin verotus on kiinteä osa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, Jäätteenmäki linjaa.

Jäätteenmäki näkee asiassa mahdollisuuksia Euroopassakin rehottavien epäreilujen verotussopimusten, veronkierron ja veroparatiisien toiminnan rajoittamiseen.

– EU:n rahahanat on suljettava veroasioissa lepsuilevilta jäsenmailta. Yhteisistä verovaroista ei voi hyötyä, jos oma veronkanto ei ole kunnossa.

Esityksen valiokuntakäsittely on nyt alkanut ja siitä äänestetään parlamentin täysistunnossa joulukuussa. Sen jälkeen alkavat kolmikantaneuvottelut parlamentin, EU-jäsenmaiden neuvoston ja komission välillä.