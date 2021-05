IS: Onko Sanna Marinin aamiaisedusta ilmoitettu verottajalle?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan ’käytäntö on ollut sama’ kuin aiemmilla pääministereillä.

Iltalehti uutisoi tiistaina, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) perheen käyttöön on toimitettu noin 300 eurolla kuukaudessa elintarvikkeita valtion varoilla. Kyse on ollut aamiaistarvikkeista. Niitä koskevat päätökset ja kuitit on salattu.

Ilta-Sanomat on yrittänyt selvittää, onko aamiaistarvikkeiden edusta ilmoitettu verottajalle. IS ei saanut valtioneuvoston kanslialta vastausta siihen, onko asianmukaiset ilmoitukset verottajalle tehty.

Verohallinnon johtavan asiantuntijan mukaan aamupala on verotettavaa tuloa.

– Jos saat työnantajalta 300 euron elintarvikkeet kotiin aamupalan tekemistä varten, niin tokihan se on veronalaista tuloa täydestä, käyvästä arvostaan. Joku voi miettiä, voisiko tämän tyyppinen asia, ruokakustannukset, olla tuohon (Kesärantaan) kuuluva palvelu, mutta kyllä tuntuisi vieraalta, että ruokatarvikkeiden hankkiminen olisi asuntoetuun kuuluva palvelu, verohallinnon johtava asiantuntija Sami Varonen sanoo IS:lle.

Hän muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin kaikki luontoisedut, ja verotettavan edun saajalla on velvollisuus tehdä mahdolliset korjaukset esitäytettyyn veroilmoitukseen.

– Ilmoittamisvelvollisuus on sekä tulon maksajalla että tulon saajalla. Näinhän meidän systeemi toimii.

Pääministeri Sanna Marin kommentoi asiaa EU:n huippukokouksen yhteydessä. Asiasta kertoo Iltalehti</em>.

Hänen mukaansa ”käytäntö on ollut sama kuin aikaisempien pääministereiden osalta, ja virkamiehet varmasti voivat sitten vastata jatkokysymyksiin”.

– Itse en ole ollut näissä päätösprosesseissa tähän liittyen mukana, Sanna Marin kommentoi.