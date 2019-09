Verkosta ostaminen lisääntyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiset arvioivat ostavansa verkosta tulevaisuudessa enemmän kuin nykyisin.

Vuonna 2025 lähes viidennes (18 %) arvioi ostavansa kaiken tai lähes kaiken verkosta. Yli puolet suomalaisista verkko-ostajista (60 %) kertoo ilmaisten toimitusten lisäävän verkko-ostamista, selviää Postin Kantar TNS:llä teettämästä Suuri verkkokauppa 2019 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan nykyisin verkosta kaiken tai lähes kaiken ostaneiden osuus on kymmenen prosenttia. Lähes neljännes (23 %) suomalaisista osti tuotteita verkosta viimeisen viikon aikana.

Postin kansainvälisten verkkokaupan palvelujen johtaja Sami Finnen mukaan fyysisellä kaupalla on edelleen vahva merkitys kaupankäynnissä, sillä kivijalka ja verkkokauppa tukevat toisiaan.

Kuluttajista 43 prosenttia on etsinyt ja tutustunut etukäteen tuotteisiin verkkokaupoissa, mutta ostanut ne kivijalkakaupasta. Vastaavasti 19 prosenttia on etsinyt tai tutustunut tarjontaan kivijalkakaupassa, mutta tilannut sitten verkkokaupoista.

Verkko-ostamista lisäävät muun muassa ilmaiset toimitukset (60 %), pakettien seuranta ja ohjaus (33 %) sekä ennakoivat toimitusilmoitukset (30 %).

– Yli puolet (63 %) on myös kasvattanut ostoskoriaan saadakseen ilmaisen kuljetuksen. Useat kansainväliset verkkokaupat maksavat lähetyksen toimituksen, jolloin toimitus on kuluttajalle maksuton. Tämä on tulossa yleiseksi kauppatavaksi myös Suomessa, mikä tulee nopeuttamaan verkkokaupan kasvua, kertoo Sami Finne.

Verkko-ostaminen ei ole lisääntynyt ruoassa

Eniten verkosta ostetaan musiikkia, viihdettä, pelejä, elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Viime vuoteen verrattuna verkko-ostamisen osuus kokonaisostoista on lisääntynyt kaikissa tuoteryhmissä, lukuun ottamatta ruokaa, juomia ja elintarvikkeita, joissa ostaminen on pysynyt samalla tasolla.

Verkkokaupan ominaisuuksista kuluttajat pitävät tärkeinä selkeästi ilmoitettuja toimituskustannuksia (93 %) sekä tarkkoja tuotekuvauksia ja kuvia ja edullisia toimitushintoja (92 %).

Valtaosa verkko-ostoksista tehdään kannettavalla tietokoneella, 18-34 –vuotiaiden keskuudessa älypuhelimella.

Kampanjat vetävät puoleensa

Yli viidennes verkko-ostajista on tehnyt ostoksia Black Fridayn (23 %) sekä joulualen aikana (22 %). Nettishoppailijat ostavat myös kesäalesta (16 %), Hulluilta Päiviltä (8 %) ja tammialesta (7 %). Black Fridayn jälkeisen Cyber Mondayn etuja on hyödyntänyt viisi prosenttia.

Kuluttajat suosivat verkko-ostosten vastaanottamiseen pakettiautomaattia (35 %), Postin tai kuljetusyhtiön palvelupistettä (32 %) ja kotiinkuljetusta (12 %). Kuluttajista yli puolet (56 %) käyttää mieluiten Postin toimituksia.

Keskustelut verkkokaupan palautuksista ovat Suomessa liioiteltuja. Tutkimuksen mukaan vain yhdeksän prosenttia verkko-ostajista on palauttanut tilaamansa lähetyksen joko kokonaan tai osittain.

– Verkko-ostaminen Suomessa on huomattavasti kestävämmällä pohjalla verrattuna muihin Keski-Euroopan maihin, Finne toteaa.

Tiedonkeruu tehtiin Kantar TNS Forum -onlinepaneelin avulla kesä-heinäkuussa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat internetiä käyttävät suomalaiset. Tutkimuksessa vastaajien kokonaismäärä oli 2140 henkeä.