Verkossa levitettiin valeuutista kauppakeskuksen romahtamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Latvialainen verkkosivusto keräsi vierailijoita tekaistulla shokkiuutisella.

Latviassa kohistaan tapauksesta, jossa sosiaalisessa mediassa levitettiin perätöntä uutista satoja kuolonuhreja aiheuttaneesta onnettomuudesta.

Heinäkuun 15. päivänä verkkosivusto Redzams julkaisi uutisartikkelin, jossa kerrottiin Alffa-nimisen kauppakeskuksen tuhoisasta romahduksesta.

– Tragedia! Ostoskeskus Alffa romahti juuri Riikassa. Satoja on kuollut, nettisivu kertoi.

Riikassa sijaitseva, hieman eri tavalla kirjoitettava Alfa-ostoskeskus oli todellisuudessa kunnossa ja auki asiakkaille.

Verkkosivusto käytti aktiivisesti sosiaaliseen mediaan luotuja tileja ohjatakseen liikennettä hip-hop-muusikko Niks Endziņšin omistamalle sivustolle.

Tarinaa jaettiin sosiaalisessa mediassa lyhyen aikavälin sisällä lähes 8000 kertaa. Facebookin ylläpito sulki palveluun luodut sivut ja profiilit viisi päivää myöhemmin.

Atlantic Council -ajatushautomon mukaan kyseinen sivusto on aiemminkin levittänyt valeuutisia. Latviassa heräsi tapauksen jälkeen keskustelua siitä, tulisiko hallituksen luoda erillinen verkkosivu perättömien uutisten paljastamiseksi.

Tapaus herätti huolta myös Latvian terveysviranomaisissa.

– Kun tällainen viesti julkaistaan, joutuvat sairaalat lisäämään valmiustilaansa huolimatta siitä, onko tieto totta vai ei. Katastrofiuutiset voivat myös aiheuttaa ihmisille henkistä ahdistusta ja kohonnutta verenpainetta. Jos tämän takia joku saa halvauksen tai sydänkohtauksen, niin kuka on vastuussa? Tämänkaltaisia vitsejä ei saisi tehdä, maan lääketieteellinen järjestö LMA totesi.

Sisäministeri Rihards Kozlovskisin mukaan valeuutisia levittävän verkkosivun ylläpitäjät tullaan etsimään ja pidättämään.

– Teemme kansainvälistä yhteistyötä, jos tarpeen. Sivustot on joskus rekisteröity Latvian ulkopuolelle. Joka tapauksessa tämä on kiireinen tapaus. On luotava selkeä mekanismi, jonka kautta kansa voi saada nopeasti paikkansa pitävää tietoa.

Vaikka kyseinen artikkeli paljastui nopeasti epätodeksi, osoittaa se jälleen sosiaalisen median alttiuden nopeasti leviäville, tahallisille valeuutisille. Samoja taktiikoita voidaan käyttää mainostulojen keräämisen lisäksi muun muassa osana hybridisodankäyntiä ja kybervaikuttamista.