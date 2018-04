Verkon koirakaupassa piilee riskejä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osto- ja myyntipalstoilla tapahtuvan lemmikkikaupan ongelmia ovat valvonnan puute ja ostajien tietämättömyys.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY:n mukaan harmaa koirakauppa kukoistaa verkossa. Jäitä hattuun koirakuumeessa -kampanjalla pyritään muistuttamaan, että vastuullisesti kasvatettu tai välitetty koira on eettinen valinta.

– Valistusta tarvitaan, sillä yhä useampi lemmikki ostetaan verkon kautta ja ostopäätös tehdään näissä tapauksissa usein söpöjen kuvien ja hinnan perusteella, HESY toteaa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kotitalouksilla oli vuoden 2016 alussa 800 000 koiraa. Määrä on ollut tasaisessa kasvussa, sillä vuonna 2012 koiria oli noin 630 000.

HESY:n mukaan internetin osto- ja myyntipalstoilla tapahtuvan lemmikkikaupan merkittävimpiä ongelmia ovat sääntelyn ja valvonnan puute sekä ostajien tietämättömyys.

– Osa myyntipalstoista valvoo ilmoittelua ja pyrkii toimimaan vastuullisesti, mikä on erittäin hyvää edistystä. Valitettavasti on niitäkin myyntipalstoja, joissa periaatteessa kuka tahansa voi myydä lemmikkejä ja kauppa jää ostajan vastuulle, HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen sanoo.

Monia eläimiä liikutetaan myyntiin rajojen yli laittomasti. Salakuljetus saattaa muodostaa riskin eläinten ja ihmisten terveydelle, jos koira tuo mukanaan vaarallisia tauteja.

Kauppaa käydään myös sekarotuisiksi ilmoitetuilla koiranpennuilla, jos niiden vanhempia ei ole esimerkiksi tutkittu perinnöllisten sairauksien varalta ja eläinten terveydenhoitoa laiminlyödään.

HESY:n mukaan hämäräperäisestä kaupasta hyötyy ainoastaan myyjä, minkä lisäksi se heikentää kuluttajansuojaa ja lisää harmaata taloutta.

– Yksi vaihtoehto on ostaa rotukoira avoimesti toimivalta ja luotettavalta kasvattajalta. Toinen vaihtoehto on ostaa sekarotuinen koira, joka on tunnistemerkitty ja rekisteröity tunnettuun tietokantaan ja jonka asiapaperit ja alkuperä ovat kunnossa, Luukkainen toteaa.

– Kolmas ja suositeltavin vaihtoehto on adoptoida koira eläinsuojeluyhdistykseltä, löytöeläintalolta tai luotettavan rescue-järjestöjen kautta.