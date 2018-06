Verkkouutiset kasvaa ja lukijat kiittävät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdeksän lukijaa kymmenestä antaa Verkkouutisille kiitettävän arvosanan, kun kysytään arvostuksesta.

Politiikan uutispalvelu Verkkouutiset kerää eri kävijöitä noin 150 000 viikossa ja samassa ajassa yli puoli miljoonaa sivulatausta. Verkkouutiset painii samassa sarjassa keskisuurten maakuntalehtien joukossa ja kasvaa vauhdilla.

Sivusto uudistui viime vuoden syyskuussa, minkä vuoksi halusimme kysyä lukijoiden näkemystä, miten olemme työssämme onnistuneet. Mainetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Mainidea. Sen mukaan Verkkouutisten tulokset ovat poikkeuksellisen hyvät.

Tutkimus toteutettiin vuodenvaihteessa 2017–2018. Kohderyhmänä olivat uutiskirjeen tilaajat sekä sivuston kyselyikkunan kautta suoraan vastanneet. Yhteensä vastaajia oli 1236.

Halutaan suositella

Mainetutkimuksissa käytössä oleva NPS-luku mittaa sitä, kuinka todennäköisesti henkilö olisi valmis suosittelemaan tuotetta.

Verkkouutisten kaikkien lukijoiden osalta indeksi on vahvasti plussalla (34). Indeksin lukema saadaan, kun suosittelijoiden lukumäärästä vähennetään kriittiset. Toisin sanoen lukema on heikko, jos se jää miinukselle. Verkkouutisten suositeltavuuslukema on noussut vuoden 2013 tasosta selvästi.

Miksi Verkkouutisia halutaan suositella? Siksi koska lukijat arvostavat sivuston journalistisen tason hyvin korkealle: peräti kahdeksan vastaajaa kymmenestä pitää sitä kiitettävänä ja loputkin kohtuullisena.

Melkein yhdeksän kymmenestä antaa Verkkouutisille kiitettävän arvosanan, kun kysytään VU:n arvostusta. Tunnettuus on puolestaan hieman vähäisempää.

Huippupisteet tulevat niin ikään siitä, että sivusto on kiinni päivän tapahtumissa, on nopea ja asiantunteva.

Mikään ominaisuus ei painunut punaiselle. Vuorovaikutteisuudessa ja omien uutisavausten tekemisessä VU arvioitiin hyväksi, ei kiitettäväksi.

Pärjää kilpailussa

Tutkimuksessa verrattiin Verkkouutisten suoriutumista sen kilpailijoihin.

Verrokkimedioita olivat mm. Suomen Kuvalehti, HS, Yle ja Uusi Suomi. Lukijat kokevat, että VU on kilpailijoihinsa nähden vahvempi politiikan päivän seurannassa ja poliitikkojen mielipiteiden uutisoijana sekä hallituksen ja eduskunnan seuraajana. Kansainvälisen politiikan suhteen olemme kilpailijoiden kanssa tasavahvoja.

Verkkouutiset ja Nykypäivä kuuluvat kokoomuksen sataprosenttisesti omistamaan Kansalliskustannukseen.