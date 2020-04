Verkkorajoitusten ei uskota turvaavan saimaannorppaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Verkkokalastusrajoitukset ovat Luonnonsuojeluliiton mielestä liian suppeita.

Luonnonsuojeluliiton mielestä nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät turvaa saimaannorpan kannan kasvua. Rajoitukset ovat liiton mielestä puutteellisia niin alueellisesti, ajallisesti kuin pyydystyyppien osalta.

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset astuvat voimaan huomenna 15. huhtikuuta, ja ne jatkuvat kesäkuun loppuun asti.

Liitto muistuttaa, että lumen ja jään puute vaikeuttivat norppien pesintää merkittävästi ja moni kuutti syntyi avojäälle. Useat ilman pesän suojaa jääneet kuutit ovat joutuneet tänä talvena petoeläinten saaliiksi, ja kannan kasvuun voi tulla selkeö notkahdus.

Huonon lumi- ja jäätilanteen takia myös keväinen pesälaskenta jäi erittäin puutteelliseksi.

– Koska leudot talvet yleistyvät ilmastokriisin myötä, on entistä tärkeämpää ottaa käyttöön kaikki suojelukeinot. Tärkein niistä on kalanpyydyskuolemien lopettaminen. Se on mahdollista, jos tahtoa löytyy, Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen toteaa tiedotteessa.

Luonnonsuojeluliitto vetoaa Saimaan kalastajiin, jotta he jättäisivät verkot naulaan ja kalastaisivat norppaturvallisilla tavoilla myös kalastusrajoitusalueiden ulkopuolella.

Tällä hetkellä verkkokalastusrajoitukset ovat voimassa vain saimaannorpan synnytyspaikkojen läheisyydessä. Liitto kuitenkin muistuttaa, että saimaannorppaa esiintyy avovesiaikaan lähes koko Saimaalla.

Tutkimusten mukaan juuri nuoret norppayksilöt pyrkivät asettumaan levinneisyysalueiden reunoille. Reuna-alueilla verkkokalastusrajoitukset ovat liian suppeita tai niitä ei välttämättä ole lainkaan. Näillä alueilla olisi liiton mielestä erittäin tärkeää parantaa kalastusrajoituksia, jotta alueiden vähälukuiset norppakannat saataisiin suojeltua.

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät myöskään koske muikkuverkkoja.

Rajoitusten päättyminen kesäkuun lopussa on liito mukaan myös johtanut siihen, että kuuttien verkkokuolemat ovat siirtyneet keväästä heinäkuulle.

– Nyt on aika tehdä kaikki voitava niiden kuuttien puolesta, jotka ovat selviytyneet surkeasta talvesta ja aloittavat kohta itsenäistä elämää – monet mahdollisesti tavanomaista heiveröisempinä. Jokainen kuutti on erittäin tärkeää pitää hengissä, Tiainen painottaa.